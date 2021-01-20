https://ria.ru/20210120/turtsiya-1593875633.html

Россияне стали чаще отдыхать зимой в Турции и покупать там недвижимость

Россияне стали чаще отдыхать зимой в Турции и покупать там недвижимость

Каждый третий тур, приобретенный россиянами на зимний период 2020–2021 года, — в Турцию, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:39

2021-01-20T17:39

2021-01-20T17:39

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Каждый третий тур, приобретенный россиянами на зимний период 2020–2021 года, — в Турцию, сообщает Travelata.ru. Несмотря на то, что купаться в зимнее время в море невозможно, российские путешественники все равно выбирали турецкие курорты, чтобы просто насладиться теплым климатом. По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, в прошлом году на этот холодный сезон в Турцию было приобретено 15 процентов путевок, а в этом году — 31 процент. Средний чек на зимний отдых в Турции вырос до 58 тысяч рублей (годом ранее он составлял 46 тысяч рублей). Самым дорогим направлением стал Белек со средней стоимостью путевки в 98 тысяч рублей. На втором месте Анталья — 75 тысяч рублей. На третьем Сиде – 47 тысяч рублей, затем следует Стамбул – 44 тысячи рублей. И замыкает пятерку Аланья – 43 тысячи рублей.Кроме того, согласно выводам международного брокера недвижимости, растет спрос на турецкие дома и квартиры в курортных городах, во многом благодаря переходу на удаленную работу.За год увеличилось число россиян, которые рассматривают эту страну с точки зрения приобретения недвижимости, как в качестве летней резиденции, так и места постоянного проживания. В некоторых регионах продажи домов и квартир выросли более чем втрое, а самыми популярными у российских граждан стали Стамбул, Аланья, Анталья, Фетхие, Бодрум. По ценам лидирует Бодрум – там просят в среднем 1350 евро за квадратный метр. На втором месте Мармарис – тысяча евро. На третьем – Фетхие — 800 евро. Четвертое и пятое делят Стамбул и Алания – 650 евро. Дешевле всего можно купить недвижимость в Анкаре – 350 евро за квадратный метр.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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