https://ria.ru/20210120/turtsiya-1593792093.html

Рейсов из России в Турцию станет меньше

Рейсов из России в Турцию станет меньше

Туроператоры оптимизируют полетные программы в Анталью в межсезонье, но отдохнуть в феврале на турецком Средиземноморье можно, купив путевку с перелетом на... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:57

2021-01-20T10:57

2021-01-20T10:58

коронавирус covid-19

анталья (провинция)

отдых

туризм

куда можно лететь

туризм

авиарейсы

самолеты

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Туроператоры оптимизируют полетные программы в Анталью в межсезонье, но отдохнуть в феврале на турецком Средиземноморье можно, купив путевку с перелетом на регулярных рейсах, сообщает АТОР. В первую очередь, под сокращение попали вылеты из регионов, одна из компаний приостановила все рейсы из них в Анталью до апреля. Другая — снимает с 27 января чартеры на анатолийское побережье из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Уфы. Пауза запланирована до 19 марта.Оптимизация коснулась и перелетов из Москвы. Некоторые туроператоры уменьшили число рейсов, некоторые — свернули программы на февраль и середину марта, правда, один вылет ожидается 6 марта, перед праздником. Возобновление чартерных программ в Анталью запланировано с 20 марта. Несмотря на сокращение, по доступным ценам отправиться из Москвы в Анталью можно и на регулярном рейсе. В межсезонье в эту провинцию летают несколько авиакомпаний. Стоимость билетов туда-обратно – от шести тысяч рулей на человека. Так, в продаже на начало февраля есть недельные туры на регулярной перевозке. Их цена в отель категории "пять звезд" по системе "все включено" начинается от 26 тысяч рублей на двоих. В гостиницы премиум класса — от 40-60 тысяч.Для въезда в Турцию необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анталья (провинция), отдых, куда можно лететь, туризм, авиарейсы, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, уфа, турция, ростов-на-дону