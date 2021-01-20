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Плановый взрыв на площадке АЭС "Аккую" в Турции повредил дома
Плановый взрыв на площадке АЭС "Аккую" в Турции повредил дома
Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:58
2021-01-20T08:58
аэс "аккую"
мерсин (провинция)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
турция
в мире
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений близлежащих домов, начато расследование, сообщает администрация губернатора провинции."Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС "Аккую". Ущерб нашим гражданам будет возмещен", - говорится в сообщении.Отмечается, что для проведения необходимых экспертиз взрывных работ назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности."Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц", - указывается в документе.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.
https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592726039.html
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мерсин (провинция)
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аэс "аккую", мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире

Плановый взрыв на площадке АЭС "Аккую" в Турции повредил дома

08:58 20.01.2021
 
© Фото : АЭС "Аккую"Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : АЭС "Аккую"
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений близлежащих домов, начато расследование, сообщает администрация губернатора провинции.
"Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС "Аккую". Ущерб нашим гражданам будет возмещен", - говорится в сообщении.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 14:56Ядерные технологии
Проектная компания опровергла данные о трещине в фундаменте АЭС "Аккую"
Отмечается, что для проведения необходимых экспертиз взрывных работ назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности.
"Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц", - указывается в документе.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля 2020, 16:16Ядерные технологии
Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
 
АЭС "Аккую"Мерсин (провинция)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТурцияВ мире
 
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