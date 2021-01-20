https://ria.ru/20210120/turtsiya-1593778230.html

Плановый взрыв на площадке АЭС "Аккую" в Турции повредил дома

Плановый взрыв на площадке АЭС "Аккую" в Турции повредил дома

Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:58

2021-01-20T08:58

2021-01-20T08:58

аэс "аккую"

мерсин (провинция)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

в мире

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений близлежащих домов, начато расследование, сообщает администрация губернатора провинции."Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС "Аккую". Ущерб нашим гражданам будет возмещен", - говорится в сообщении.Отмечается, что для проведения необходимых экспертиз взрывных работ назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности."Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц", - указывается в документе.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592726039.html

https://ria.ru/20200713/1574284941.html

мерсин (провинция)

турция

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аэс "аккую", мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире