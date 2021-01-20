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В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"
В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"
Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:32
2021-01-20T18:32
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
мид германии
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим.По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, мид германии, германия, сша, в мире

В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"

18:32 20.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.
"Мы приняли к сведению последние события (санкции против "Фортуны"). Наша позиция по экстерриториальным санкциями остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению "Северного потока — 2" позиция остается той же - это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта", - заявила она на брифинге в среду.
Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим.
По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2МИД ГерманииГерманияСШАВ мире
 
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