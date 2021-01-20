В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
"Мы приняли к сведению последние события (санкции против "Фортуны"). Наша позиция по экстерриториальным санкциями остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению "Северного потока — 2" позиция остается той же - это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта", - заявила она на брифинге в среду.
Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим.
По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"