https://ria.ru/20210120/truboprovod-1593891500.html

В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"

В Германии выразили приверженность завершению "Северного потока — 2"

Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:32

2021-01-20T18:32

2021-01-20T18:32

санкции сша против "северного потока — 2"

nord stream 2 ag

северный поток — 2

мид германии

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим.По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

сша

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санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, мид германии, германия, сша, в мире