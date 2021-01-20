Блинкен высказался о "Северном потоке — 2"
02:54 20.01.2021 (обновлено: 05:42 20.01.2021)
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтДоставка труб для "Северного потока - 2" в Коверхар
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден хочет, чтобы Вашингтон использовал все инструменты для убеждения Европы отказаться от реализации проекта "Северный поток — 2", заявил на слушаниях в комитете сената США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.
Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус". Посол России в Вашингтоне натолий Антонов отметил, что США, действуя подобным образом, "вышли за рамки приличия" и нарушают нормы международного права.
"Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток — 2" - плохая идея", - сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов.
Кандидат на пост госсекретаря пообещал изучить законодательство, чтобы выяснить, что можно сделать для прекращения строительства газопровода, а также провести консультации с Байденом.
США, по словам Блинкена, будут стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддержку проекта Nord Stream 2. "Но если это не сработает, нам придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали", - добавил он.
"Знаю, что он (Байден - ред.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект "Северный поток — 2" - ред.)", - заключил Блинкен.
Газопровод из России в Германию
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.