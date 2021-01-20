https://ria.ru/20210120/truboprovod-1593767342.html

Блинкен высказался о "Северном потоке — 2"

Блинкен высказался о "Северном потоке — 2"

Избранный президент США Джо Байден хочет, чтобы Вашингтон использовал все инструменты для убеждения Европы отказаться от реализации проекта "Северный поток —... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:54

2021-01-20T02:54

2021-01-20T05:42

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден хочет, чтобы Вашингтон использовал все инструменты для убеждения Европы отказаться от реализации проекта "Северный поток — 2", заявил на слушаниях в комитете сената США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус". Посол России в Вашингтоне натолий Антонов отметил, что США, действуя подобным образом, "вышли за рамки приличия" и нарушают нормы международного права.Кандидат на пост госсекретаря пообещал изучить законодательство, чтобы выяснить, что можно сделать для прекращения строительства газопровода, а также провести консультации с Байденом.США, по словам Блинкена, будут стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддержку проекта Nord Stream 2. "Но если это не сработает, нам придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали", - добавил он."Знаю, что он (Байден - ред.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект "Северный поток — 2" - ред.)", - заключил Блинкен.Газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

https://ria.ru/20210120/snv-1593764938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593736486.html

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