https://ria.ru/20210120/tramp-1593781760.html

Американские эксперты назвали достижения и ошибки Трампа

Американские эксперты назвали достижения и ошибки Трампа

Одним из основных достижений президента США Дональда Трампа на внутриполитическом поприще является оперативное создание вакцины от коронавируса, а вот его... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:36

2021-01-20T09:36

2021-01-20T09:36

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593247224_0:36:1820:1060_1920x0_80_0_0_a49ecc0c1a6257469f63f21c89309b04.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Одним из основных достижений президента США Дональда Трампа на внутриполитическом поприще является оперативное создание вакцины от коронавируса, а вот его наследие для будущего Республиканской партии спорно, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.Вакцина Трампа"Главные достижения Трампа – в изменении политики, которые кто-то поддерживает, а кто-то возражает против. Это существенное снижение корпоративного налога и налога на доходы физических лиц и назначение большого количества консервативных федеральных судей, включая судей Верховного суда. Это более правильно будет описать, скорее, как его крупнейшие успехи, а не достижения. Единственное, что отметили бы практически все, это быстрая скорость разработки вакцин от коронавируса", - сказал РИА Новости почетный профессор политологии Лойольского Университета Чикаго Джон Френдрайс.В этом с ним согласен профессор политологии Университета Иллинойса Эдвард Фаган."Мы получили вакцину за год. Возможно, это самый быстрый вход вакцины в современной истории. Есть и другие вопросы, как ее распределение, но думаю, что это было довольно яркое достижение", - сказал он.Кроме того, добавил Фаган, Трампу удалось сломать политику строгой экономии, чем и был обусловлен стабильный экономический рост при нем до начала пандемии коронавируса.В целом, по его словам, законотворческая деятельность никогда не была сильной стороной администрации Трампа. Снижение налогов он отнес к значительным шагам, но выразил уверенность, что новые власти быстро отменят это, сместив акцент со снижения налогов для богатых на средний класс. Хотя, добавил Фаган, вряд ли стоит ожидать от администрации Байдена значительных снижений налогов.Наследие в судахНазначение нескольких сотен судей, которые обычно дорабатывают на своих должностях до конца жизни, Фаган тоже отнес к наследию Трампа. Обычно предпочтение отдавалось людям консервативных взглядов."Это очень ценно для консерваторов – иметь возможность посмотреть, например, на регулятивные предложения администрации Байдена и либо затормозить их в суде на долгое время, либо в конечном итоге наложить на них вето", - пояснил эксперт.Администрации Байдена теперь придется иметь дело с многочисленными активными и амбициозными судьями консервативных взглядов, уверен он."Любые законы по окружающей среде, в сфере труда, любые внутренние законы по экономической политике столкнутся с судебными вето", - сказал Фаган.Назначение Трампом трех из нынешних девяти судей Верховного суда при этом все равно оставляет демократам большой простор для действий, так как суд может выносить решения только по тем делам, которые дошли до него. Одним из таких вопросов может стать тема политики в сфере климата."Подозреваю, что этот состав Верховного суда окажет огромное влияние на это, что значительно это усложнит", - предположил собеседник агентства.НеудачиЕсли вакцину можно считать успехом, то борьбу с пандемией можно назвать крупнейшей неудачей уходящего президента, считает Френдрайс."Он также породил самый серьезный раскол в нашей стране за более чем век. Хотя существуют смешанные мнения по вопросу политики в сфере окружающей среды, история, скорее всего, покажет его действия в этой сфере в очень негативном свете. Это шире, чем его выход из Парижского соглашения, его послужной список в вопросах окружающей среды худший за 50 лет", - добавил он.По мнению Фагана, одним из основных наследий Трампа будет слом американских политических устоев."У нас было много президентов, которые терпели неудачи на почве политики. У Джорджа Буша-младшего определенно было несколько неудач, но Буш не довел до насилия, которое мы видели на Капитолийском холме", - сказал он.В этом смысле после Трампа осталось движение, причем не только в США, которое стремится к разрушению привычных демократических институтов, и это представляет опасность на годы вперед, считает Фаган. Трамп, по его мнению, сыграл непосредственную роль в том, что американское общество раскололось."Если бы он хотел быть популярным президентом, он был бы им. Это не сложно. Но он не хотел. Думаю, ущерб будет очень сложно устранить. Думаю, ущербу способствовали социальные сети, которые очень деструктивны. И есть много людей из ядра американских избирателей, которые верят только тому, что говорит Трамп. Если бы он хотел излечить страну, он мог бы, но он не сделал этого", - сказал эксперт.О расколе в обществе и опасных тенденциях говорит и Френдрайс."Наследие Трампа весьма проблематично. Хотя не он создал глубинные расколы, его поведение усугубило их. Он придал легитимность относительно небольшому меньшинству, склонному к насилию на межконфессиональной почве, - ультраправым. Он также превратил Республиканскую партию в партию лояльности лично ему, чего не было в американской истории", - сказал он.Приоритеты для БайденаВ этом смысле Байден хорошо подходит на роль лидера, который может сгладить ситуацию, считает Фаган."Это человек, который по темпераменту и стилю отлично контрастирует с Дональдом Трампом, и мне очень любопытно увидеть, как американский народ будет реагировать на этот контраст", - сказал он.Говоря о практических действиях, он предположил, что Байден может проводить политику, которая непосредственно улучшает жизнь людей и так, чтобы люди это ясно видели. В качестве примера он привел прямую финансовую помощь на фоне пандемии или финансируемые правительством инфраструктурные проекты. Подобные меры при широком освещении дают людям понять, что власти здесь и работают для них.Приоритетом номер один для команды нового президента США Джо Байдена должна стать борьба с пандемией, уверен в свою очередь Френдрайс. Еще один аспект – восстановление экономики."Кроме этого, вызовами, которые требуют незамедлительного реагирования, являются борьба с изменением климата и работа с конгрессом над созданием более адекватной иммиграционной политики", - считает Френдрайс.Наследие для республиканцев"При обычных обстоятельствах 2022 год должен быть хорошим для республиканских кандидатов в конгресс, особенно в палату представителей. Тень Трампа делает это менее понятным, так как большинство американцев, которые определяют общие итоги голосования, хотят перешагнуть через Трампа. Его влияние на 2024 еще более понятно", - сказал Френдрайс.Если же Трамп не погрязнет в исках и все-таки решит выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года, то это автоматически отрежет от гонки ряд потенциальных республиканских кандидатов. Однако вероятность присутствия имени Трампа в бюллетенях через четыре года Френдрайс оценивает как низкую. Многое зависит от его способности мобилизировать сторонников на праймериз, считает он."Его способность воспользоваться этим влиянием будет зависеть как от сохраняющейся лояльности половины избирателей Республиканской партии на праймериз (это около 20-30% от общего числа избирателей) и его поведения после президентства и какие перед ним будут вызовы. Он, скорее всего, окажется в суде по гражданским искам и обвинениям в совершении уголовных преступлений на уровне штата, что может истощить его энергию и его поддержку", - пояснил эксперт.По мнению Фагана, если бы в США была многопартийная система, Республиканская партия сейчас могла бы расколоться на две политические силы: центристов и ультраправых. Однако в двухпартийной системе это невозможно, так что вопрос в том, какое крыло одержит верх внутри партии."На данный момент похоже, что поддерживающее Трампа ультраправое крыло побеждает", - сказал собеседник агентства.В любом случае в будущем это внутрипартийное разделение негативно скажется на шансах республиканцев на выборах, считает он.Капитолий запомнитсяДействия Трампа перед штурмом протестующими Капитолия и сам захват Фаган отнес к тем событиям, которые могут повлиять на избирателей, даже не искушенных в политике, благодаря широкому и долгому освещению темы, а также ее простоте для восприятия аудиторией."Его легко понять, там нет нюансов: группа людей, которые по приказу президента штурмуют Капитолий. Это может понять даже тот, кто не следит внимательно за политикой. И это также одно из тех событий, которое мало кто одобрит", - пояснил эксперт.По его словам, каждый процентный пункт поддержки, который теряет Республиканская партия, имеет большое значение."Если они потеряют 1,5% тех, кто станет последовательным избирателем демократов, это будет ошеломительная победа для Демократической партии. Мы пока не знаем, произойдет это или нет, но, кажется, вероятность этого велика", – сказал Фаган.

https://ria.ru/20210120/bennon-1593778369.html

https://ria.ru/20210120/tramp-1593776427.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210120/tramp-1593766501.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593760237.html

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

https://ria.ru/20210119/demokratiya-1593655324.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире