Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/torgovlya-1593849038.html
Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС
Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС
Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:10
2021-01-20T15:10
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593845545_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_d3d5bec082ae08a3acb15cb229bf4641.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран союза во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провел совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС. Он напомнил, что это объединение было создано шесть лет назад."За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран ЕврАзЭС во внешней торговле России - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м", - сообщил Путин.Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил президент РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.
https://ria.ru/20201211/torgovlya-1588753007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593845545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d6de3001b20781683982e0b4535bfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, владимир путин, экономика

Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС

15:10 20.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегии интеграции на пространстве ЕАЭС
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегии интеграции на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран союза во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду провел совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС. Он напомнил, что это объединение было создано шесть лет назад.
"За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран ЕврАзЭС во внешней торговле России - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м", - сообщил Путин.
Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил президент РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 13:17Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния