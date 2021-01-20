https://ria.ru/20210120/torgovlya-1593849038.html

Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС

Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС

Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:10

2021-01-20T15:10

2021-01-20T15:10

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран союза во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провел совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС. Он напомнил, что это объединение было создано шесть лет назад."За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран ЕврАзЭС во внешней торговле России - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м", - сообщил Путин.Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил президент РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.

https://ria.ru/20201211/torgovlya-1588753007.html

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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика