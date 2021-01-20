Путин отметил рост взаимной торговли стран ЕАЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегии интеграции на пространстве ЕАЭС
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за время существования этого объединения вырос более чем на треть, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран союза во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду провел совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС. Он напомнил, что это объединение было создано шесть лет назад.
"За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран ЕврАзЭС во внешней торговле России - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м", - сообщил Путин.
Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил президент РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.