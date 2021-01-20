Тихановская попросила Евросоюз помочь с вакцинацией белорусов от COVID-19
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская направила письмо в Еврокомиссию (ЕК), в котором попросила оказать содействие в вакцинации белорусов от коронавируса COVID-19 через Программу развития ООН, сообщила в среду пресс-служба политика.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным официальной статистики, на среду число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 230 494, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1610 пациентов. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", в настоящее время прививают медицинских работников, находящихся в зоне риска.
"В письме в Еврокомиссию Светлана Тихановская рассказала о ситуации с COVID-19 в Беларуси… Минздрав до сих пор не опубликовал конкретный план по вакцине против COVID-19, несмотря на его заявления о вакцине "Спутник V". Поэтому Светлана Тихановская обратилась к ЕС с просьбой поддержать весь белорусский народ в борьбе с пандемией и помочь с кампанией по вакцинации в Беларуси", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.
По мнению оппозиционного политика, эта кампания может быть реализована через третью сторону, такую как Программа развития ООН. "Белорусы должны иметь доступ к одобренным на международном уровне вакцинам, которые могут помочь преодолеть кризис и спасти тысячи жизней", - уверена Тихановская.
При этом, как отмечается в сообщении, политик призвала ЕС не предоставлять средства белорусским властям напрямую. Тихановская считает, что такая программа должна "строго управляться третьей стороной - например, ПРООН - под международным контролем", а ее команда "готова помочь на всех этапах инициативы".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.