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https://ria.ru/20210120/tigry-1593743730.html
На Дальнем Востоке пытаются спасти истощенную и обмороженную тигрицу
На Дальнем Востоке пытаются спасти истощенную и обмороженную тигрицу
Только за последние 1,5 месяца в "конфликтную" зону в Хабаровском крае попали четыре тигра, сообщает пресс-служба WWF России. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:14
2021-01-20T02:14
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дикие животные
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хабаровск
комсомольск
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Только за последние 1,5 месяца в "конфликтную" зону в Хабаровском крае попали четыре тигра, сообщает пресс-служба WWF России. В Центре реабилитации диких животных "Утес" сейчас спасают истощенную тигрицу. Ее нашли в Бикинском районе члены группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками при министерстве природных ресурсов Хабаровского края."Первый осмотр ветеринара показал, что пострадавшей порядка пяти лет. У нее сильно обморожены конечности — глубокие раны на подушечках передних и задних лап, обморожены края ушей и практически наполовину — хвост. Зверь истощен и обезвожен. Огнестрельных ранений нет, — сообщил директор Центра, охотовед Эдуард Круглов. — Сейчас животное находится в боксе, где поддерживается комфортная для него температура. Тигрица начала принимать воду и пищу — до десяти килограммов мяса в день". По словам эксперта, первая задача — привести ее в физиологическую норму. "Больше всего нас беспокоит ее хвост, который, скорее всего, придется ампутировать. И тут, конечно, будет нужна помощь бригады ветеринаров", — отметил он.В WWF России отметили, что помимо истощенной тигрицы, есть опасный хищник в Ванинской районе, которого подозревают в смертельном нападении на охотника. А два зверя недавно погибли в ДПТ на трассе Хабаровск-Комсомольск.Отмечается, что следовая активность тигров в этом зимнем сезоне несколько возросла. "Причины этого с коллегами из государственных и общественных организаций мы продолжаем изучать, — говорит Павел Фоменко, представитель WWF России. — Тигры в своем движении выходят на трассу и, как это произошло в очередной раз буквально на днях, увы, попадают под колеса. Правобережье Амура вдоль трассы Хабаровск – Комсомольск всегда было сложным для хищников местом".
https://ria.ru/20210118/tigr-1593443380.html
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дикие животные, туризм, тигры, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, хабаровск, комсомольск, бикинский район

На Дальнем Востоке пытаются спасти истощенную и обмороженную тигрицу

02:14 20.01.2021
 
© РИА Новости / Варвара ДроноваАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Варвара Дронова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Только за последние 1,5 месяца в "конфликтную" зону в Хабаровском крае попали четыре тигра, сообщает пресс-служба WWF России.
В Центре реабилитации диких животных "Утес" сейчас спасают истощенную тигрицу. Ее нашли в Бикинском районе члены группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками при министерстве природных ресурсов Хабаровского края.
"Первый осмотр ветеринара показал, что пострадавшей порядка пяти лет. У нее сильно обморожены конечности — глубокие раны на подушечках передних и задних лап, обморожены края ушей и практически наполовину — хвост. Зверь истощен и обезвожен. Огнестрельных ранений нет, — сообщил директор Центра, охотовед Эдуард Круглов. — Сейчас животное находится в боксе, где поддерживается комфортная для него температура. Тигрица начала принимать воду и пищу — до десяти килограммов мяса в день".
По словам эксперта, первая задача — привести ее в физиологическую норму. "Больше всего нас беспокоит ее хвост, который, скорее всего, придется ампутировать. И тут, конечно, будет нужна помощь бригады ветеринаров", — отметил он.
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В WWF России отметили, что помимо истощенной тигрицы, есть опасный хищник в Ванинской районе, которого подозревают в смертельном нападении на охотника. А два зверя недавно погибли в ДПТ на трассе Хабаровск-Комсомольск.
Отмечается, что следовая активность тигров в этом зимнем сезоне несколько возросла. "Причины этого с коллегами из государственных и общественных организаций мы продолжаем изучать, — говорит Павел Фоменко, представитель WWF России. — Тигры в своем движении выходят на трассу и, как это произошло в очередной раз буквально на днях, увы, попадают под колеса. Правобережье Амура вдоль трассы Хабаровск – Комсомольск всегда было сложным для хищников местом".
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