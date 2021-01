https://ria.ru/20210120/tailand-1593814616.html

Одного из лидеров оппозиции Таиланда обвинили в оскорблении монархии

Одного из лидеров оппозиции Таиланда обвинили в оскорблении монархии

Министерство цифровой экономики и общества Таиланда подало в полицию страны заявление об оскорблении монархии неформальным лидером таиландской оппозиции... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:33

2021-01-20T12:33

2021-01-20T12:33

великобритания

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg

БАНГКОК, 20 янв – РИА Новости. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда подало в полицию страны заявление об оскорблении монархии неформальным лидером таиландской оппозиции Тханатхоном Чынрунгрыангкитом.Об этом заявил журналистам в среду в управлении полиции Таиланда по борьбе с преступлениями в сфере технологий помощник министра цифровой экономики Супхон Аттхавонг. Брифинг чиновника транслировал интернет-телеканал The Reporters.Оскорбление монархии является в Таиланде уголовным преступлением, предусмотренным 112 статьей УК страны и 14 статьей Закона о компьютерных преступлениях, и наказывается тюремным заключением до 15 лет за каждый эпизод оскорбления короля, членов королевской фамилии или регента."Я прибыл сегодня сюда, чтобы подать от имени группы советников и помощников министра и по поручению министра цифровой экономики и общества Пхуттхипхонга Пуннакана, заявление о противоправной деятельности Тханатхона Чынгрунгрыангкита, позволившего себе в своем выступлении высказывания, нарушающие статью 112 УК Таиланда и статью 14 Закона о компьютерных преступлениях", - сообщил журналистам Аттхавонг.По словам Аттхавонга, в получасовом выступлении Тханатхона содержится 11 заявлений, увязывающих монархию и процесс приобретения вакцин от коронавирусной инфекции, и представляющих собой состав преступления в виде оскорбления и клеветы в адрес монархии и сообщения ложной информации населению."У нас подготовлена команда юристов, которые будут тщательно следить за прохождением нашего заявления и не допустят проволочек или процессуальных нарушений со стороны следствия", - заявил помощник министра.Чынгрунгрыангкит, 42-летний таиландский миллиардер, владелец крупнейшей в стране фирмы по производству автомобильных запчастей, получивший образование в Великобритании, возглавил в 2014 – 2019 годах молодежное крыло оппозиции военному режиму, правившему страной в тот период.Перед выборами 2019 года он создал Партию нового будущего, которая на выборах стала третьей по количеству отданных за ее кандидатов голосов избирателей. После выборов политик, которого оппозиционные партии выдвигали кандидатом на пост премьера, был обвинен в нарушении избирательного законодательства путем выдачи крупного займа из собственных средств своей партии на избирательную кампанию, и приговорен конституционным судом к лишению депутатского мандата. Его партия была позже распущена, также решением конституционного суда. Все лидеры партии, включая Чынгрунгрыангкита, тем же решением были отстранены от политической деятельности на 10 лет, а ее депутаты в парламенте были вынуждены создать новую партию (Партия шагов вперед). Чынгрунгрыангкит продолжает играть значительную роль в таиландской оппозиции и, по мнению местных аналитиков, материально поддерживает молодежные уличные протесты, проходящие в Таиланде с декабря 2019 года.Несколько дней назад в Facebook Чынгрунгрыангкит подверг резкой критике контракт между правительством и компанией Siam Bioscience, на базе которой организуется производство в Таиланде 26 миллионов доз вакцины от британско-шведской фармацевтической фирмы AstraZeneka. Компания Siam Bioscience полностью принадлежит своему учредителю, компании CPB Equity Co, LTD, которая является активом Бюро королевской собственности Таиланда.

https://ria.ru/20201210/tailand-1588560553.html

https://ria.ru/20201109/tailand-1583690846.html

https://ria.ru/20201118/tailand-1585208512.html

великобритания

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, таиланд, в мире