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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/syuyumbike-1593832004.html
Мусульмане установят памятник казанской царице Сююмбике под Рязанью
Мусульмане установят памятник казанской царице Сююмбике под Рязанью
Памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике будет установлен в 2022 году в городе Касимове Рязанской области, в честь 1100-летия... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:43
2021-01-20T13:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
касимов
рязанская область
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике будет установлен в 2022 году в городе Касимове Рязанской области, в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщило в среду Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ)."В резиденции Духовного управления мусульман Российской Федерации прошла встреча, посвященная установке в городе Касимове Рязанской области памятника правительнице Казанского ханства царице Сююмбике. Памятник планируется установить в 2022 году", - говорится в сообщении."Проект по установке памятника царице Сююмбике в городе Касимове в течение ряда лет реализуют Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев, опираясь на найденные исторические свидетельства о том, что именно в этом городе легендарная правительница обрела свое последнее пристанище", - уточнили в муфтияте.Ранее средства на подготовительные работы и установку памятника были выделены областным правительством Рязанской области, администрацией Касимова, Духовным управлением мусульман Российской Федерации, а также местной татарской общиной.В частности, был реконструирован городской сквер, расположенный на берегу реки Оки и названный в честь царицы Сююмбике. Сквер находится напротив Ханской мечети Касимова и в непосредственной близости от текие (усыпальницы) последнего мужа царицы Шаха Али. В центре сквера установлен постамент под будущий памятник. "Постамент выполнен в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой на нем. Готов и макет самого памятника Сююмбике. Его автором является заслуженный художник Российской Федерации скульптор Вениамин Сидоренко", - сообщили в ДУМ.В то же время, рассказали в муфтияте, для исполнения произведения искусства в натуральную величину в бронзе требуются дополнительные денежные средства, в связи с чем инициативная группа обратилась к председателю ДУМ РФ Равилю Гайнутдину за поддержкой. По решению муфтия, ДУМ также окажет поддержку проекту.Царица Сююмбике (ок. 1516 - ок. 1557) была одной из первых мусульманок-правительниц, глав государств в исламском мире. Она была дочерью знатного ногайского бека Юсуфа и прапраправнучкой основателя династии Ногайской Орды Едигея. Трижды Сююмбике была замужем: за казанскими ханами Джан Али (1533–1535), Сафа-Гиреем (1536–1549) и Шахом-Али (после 1551).После смерти Сафа-Гирея Сююмбике стала правительницей Казанского ханства (1549–1551) в качестве регентши своего малолетнего сына Утямыш-Гирея. После того как на ханский престол был посажен Шах-Али, он увез царицу в Касимов, где она неприметно жила до конца своей жизни и где была похоронена. Сююмбике покинула ханство за год до его взятия войсками Ивана Грозного. В 2016 году отмечалось 500-летие со дня рождения царицы.
https://ria.ru/20200615/1572971302.html
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новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, касимов, рязанская область

Мусульмане установят памятник казанской царице Сююмбике под Рязанью

13:43 20.01.2021
 
© Фото : Виталий КовальчукВид на Касимов и Оку
Вид на Касимов и Оку - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике будет установлен в 2022 году в городе Касимове Рязанской области, в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщило в среду Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ).
"В резиденции Духовного управления мусульман Российской Федерации прошла встреча, посвященная установке в городе Касимове Рязанской области памятника правительнице Казанского ханства царице Сююмбике. Памятник планируется установить в 2022 году", - говорится в сообщении.
"Проект по установке памятника царице Сююмбике в городе Касимове в течение ряда лет реализуют Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев, опираясь на найденные исторические свидетельства о том, что именно в этом городе легендарная правительница обрела свое последнее пристанище", - уточнили в муфтияте.
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Ранее средства на подготовительные работы и установку памятника были выделены областным правительством Рязанской области, администрацией Касимова, Духовным управлением мусульман Российской Федерации, а также местной татарской общиной.
В частности, был реконструирован городской сквер, расположенный на берегу реки Оки и названный в честь царицы Сююмбике. Сквер находится напротив Ханской мечети Касимова и в непосредственной близости от текие (усыпальницы) последнего мужа царицы Шаха Али. В центре сквера установлен постамент под будущий памятник. "Постамент выполнен в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой на нем. Готов и макет самого памятника Сююмбике. Его автором является заслуженный художник Российской Федерации скульптор Вениамин Сидоренко", - сообщили в ДУМ.
В то же время, рассказали в муфтияте, для исполнения произведения искусства в натуральную величину в бронзе требуются дополнительные денежные средства, в связи с чем инициативная группа обратилась к председателю ДУМ РФ Равилю Гайнутдину за поддержкой. По решению муфтия, ДУМ также окажет поддержку проекту.
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Царица Сююмбике (ок. 1516 - ок. 1557) была одной из первых мусульманок-правительниц, глав государств в исламском мире. Она была дочерью знатного ногайского бека Юсуфа и прапраправнучкой основателя династии Ногайской Орды Едигея. Трижды Сююмбике была замужем: за казанскими ханами Джан Али (1533–1535), Сафа-Гиреем (1536–1549) и Шахом-Али (после 1551).
После смерти Сафа-Гирея Сююмбике стала правительницей Казанского ханства (1549–1551) в качестве регентши своего малолетнего сына Утямыш-Гирея. После того как на ханский престол был посажен Шах-Али, он увез царицу в Касимов, где она неприметно жила до конца своей жизни и где была похоронена. Сююмбике покинула ханство за год до его взятия войсками Ивана Грозного. В 2016 году отмечалось 500-летие со дня рождения царицы.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинКасимовРязанская область
 
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