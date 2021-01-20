https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html

Ученые нашли древних родственников светлячков

Ученые нашли древних родственников светлячков

Палеонтологи открыли "пропавшее звено" между древними биолюминесцентными насекомыми и современными светлячками — исключительно хорошо сохранившегося жука,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T03:00

2021-01-20T03:00

2021-01-20T03:00

наука

палеонтология

биология

земля - риа наука

мьянма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593714609_0:216:3114:1968_1920x0_80_0_0_d8a4ba2bac7a2cb5a8e37ad26f7cdb93.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Палеонтологи открыли "пропавшее звено" между древними биолюминесцентными насекомыми и современными светлячками — исключительно хорошо сохранившегося жука, заключенного в янтаре сто миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.Светящиеся жуки — светляки, златки, фенгодиды и их сородичи, всего более 3500 описанных видов, — самые распространенные биолюминесцентные наземные животные. Они используют свет для отпугивания хищников, привлечения самок, а некоторые самки — и для того, чтобы подманить и съесть ничего не подозревающих самцов.Большинство светящихся жуков попадают в гигантское надсемейство Elateroidea, насчитывающее около 24 тысяч известных видов. Еще тысячи видов ждут своего описания. Исторически, несмотря на видовое разнообразие, эволюция биолюминесценции у жуков до сих пор плохо изучена. Поэтому открытие китайскими, британскими и чешскими учеными хорошо сохранившегося светящегося жука мелового периода — это важное палеонтологическое событие. "Многие светопродуцирующие жуки довольно маленькие и имеют мягкое тело, поэтому их палеонтологическая летопись скудна, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов исследования доктора Чэньян Цай (Chenyang Cai). — Однако это новое ископаемое, найденное в янтаре из северной Мьянмы, исключительно хорошо сохранилось, даже световой орган не поврежден".По мнению авторов, наличие светового органа на брюшке самца насекомого, которому ученые дали имя Cretophengodes azari, говорит о том, что жуки были способны излучать свет уже 100 миллионов лет назад."Недавно обнаруженная окаменелость, сохраненная в янтаре с реалистичной точностью, представляет собой вымершего родственника светлячков из живых семейств Rhagophthalmidae и Phengodidae", — говорит Ян-Да Ли (Yan-Da Li) из Нанкинского института геологии и палеонтологии (NIGP) и Пекинского университета, также принимавший участие в исследовании."Elateroidea - одна из самых разнородных групп жуков, с которой энтомологам всегда было очень трудно иметь дело, особенно потому, что важные анатомические инновации развивались много раз независимо в несвязанных друг с другом группах. Открытие нового ископаемого семейства жуков-элатероидов имеет большое значение, потому что оно помогает пролить свет на эволюцию этих удивительных насекомых", — отмечает еще один соавтор статьи Эрик Тихелка (Erik Tihelka) из Школы наук о Земле.Авторы предполагают, что светопродукция изначально развивалась у мягких и уязвимых личинок жука в качестве защитного механизма для отпугивания хищников."Ископаемые остатки показывают, что в меловом периоде светопродукция была взята на вооружение и взрослыми особями. При этом она стала выполнять и другие функции, такие как поиск партнеров", — объясняет Робин Кундрата, эксперт по элатероидным жукам из Университета Палацкого в Чехии.Интересно то, что самцы и самки нового вида, скорее всего, сильно различались внешним видом и размерами, также как у современных краснокрылых жуков Platerodrilus, чьи бескрылые самки известны как "жуки-трилобиты".

https://ria.ru/20201215/dinozavr-1589361902.html

https://ria.ru/20210119/zhuk-1593696464.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, земля - риа наука, мьянма