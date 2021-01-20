Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, как сдерживать РФ в Европе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Для сдерживания России нужна комплексная стратегия, включающая различные министерства и ведомства США, союзников и частный сектор, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин.
"Российская угроза продолжает развиваться в направлении, которое сочетает "жесткую" и "мягкую" силу путем использования гибридной тактики. Операции, включающие такую тактику, многослойные и сложные, они направлены на выстраивание российского влияния по всему миру", - говорится в показаниях Остина конгрессу.
"Эффективное противостояние российскому влиянию в Европе требует всеобъемлющего подхода, включающего наших союзников и партнеров, другие правительственные учреждения и ведомства США и частный сектор", - добавил он.
По словам Остина, "по многим аспектам гибридной военной стратегии министерство обороны не может добиться успеха без единых, интегрированных усилий" партнеров по другим учреждениям и союзников, особенно в "дипломатии, разработке (вооружений), правоохранительной и информационной сфере и в разведке".
РФ в прошлом неоднократно отвергала обвинения США в агрессивном поведении в Европе.