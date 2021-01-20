https://ria.ru/20210120/ssha-1593762043.html
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что основной вызов США бросают Китай и Россия. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:47
2021-01-20T00:47
2021-01-20T00:47
россия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что основной вызов США бросают Китай и Россия.
https://ria.ru/20210120/kiberataki-1593761850.html
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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, китай, сша, в мире