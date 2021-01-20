Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США

"Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай - это наибольший приоритет из-за его подъёма и масштаба его военной модернизации", - заявил Остин в показаниях сенату.