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Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что "ничуть не расстроен" тем, что президент США Дональд Трамп не помиловал его до своего ухода с... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:44
2021-01-20T21:32
мария бутина
дональд трамп
эдвард сноуден
джулиан ассанж
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что "ничуть не расстроен" тем, что президент США Дональд Трамп не помиловал его до своего ухода с должности.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
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мария бутина, дональд трамп, эдвард сноуден, джулиан ассанж, сша, в мире

Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его

16:44 20.01.2021 (обновлено: 21:32 20.01.2021)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что "ничуть не расстроен" тем, что президент США Дональд Трамп не помиловал его до своего ухода с должности.

"Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах", - написал Сноуден в Twitter.

Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Мария БутинаДональд ТрампЭдвард СноуденДжулиан АссанжСШАВ мире
 
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