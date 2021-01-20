https://ria.ru/20210120/snouden-1593867025.html

Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его

Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что "ничуть не расстроен" тем, что президент США Дональд Трамп не помиловал его до своего ухода с... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:44

2021-01-20T16:44

2021-01-20T21:32

мария бутина

дональд трамп

эдвард сноуден

джулиан ассанж

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что "ничуть не расстроен" тем, что президент США Дональд Трамп не помиловал его до своего ухода с должности.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593823512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, дональд трамп, эдвард сноуден, джулиан ассанж, сша, в мире