https://ria.ru/20210120/snezhki-1593840857.html

В Берлине задержали мужчину, кидавшего снежки в консульство США

В Берлине задержали мужчину, кидавшего снежки в консульство США

Полиция задержала мужчину, который кидал снежки в здание консульства США в берлинском районе Далем и выкрикивал лозунги относительно президента США Дональда... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:24

2021-01-20T14:24

2021-01-20T14:24

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германия

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который кидал снежки в здание консульства США в берлинском районе Далем и выкрикивал лозунги относительно президента США Дональда Трампа, сообщает газета B.Z. со ссылкой на полицию.Во вторник днем 26-летний мужчина пришел к зданию американского консульства и стал выкрикивать лозунги относительно Трампа. Кроме того, он бросал снежки в фасад здания. Сотрудники охраны сказали ему уйти, но он начал кидать снежки и в них. Они вызвали полицию, в итоге мужчину, который оказывал сопротивление, задержали.Как сообщает полиция, мужчина вел себя очень агрессивно и врезался головой в полицейский автомобиль. При этом он получил рану и потерял сознание. Полиция вызвала скорую помощь, вскоре мужчина пришел в сознание. Тест показал, что он находился в состоянии несильного алкогольного опьянения. В итоге мужчина оправился в больницу.Ночью мужчина вновь пришел к зданию консульства, кричал, кинул в охранников две полные пол-литровые банки, при этом никто не пострадал. Когда приехала полиция, мужчина вновь врезался головой в автомобиль правоохранителей. В этот раз он не пострадал, но нанес легкий урон машине. Тест на алкоголь показал уже высокую степень опьянения. Мужчину забрали в участок, но вскоре отпустили. В его отношении будет проведено расследование из-за нанесения материального ущерба и телесных повреждений.

https://ria.ru/20200717/1574516374.html

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, германия, сша, берлин (город), в мире