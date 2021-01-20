https://ria.ru/20210120/shkola-1593833034.html

ГД приняла в первом чтении проект о деятельности детских школ искусств

ГД приняла в первом чтении проект о деятельности детских школ искусств

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:49

2021-01-20T13:49

2021-01-20T14:29

культура

россия

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств.Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании". Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности поддержала президентскую инициативу."Законопроект содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей - детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств", - говорится в пояснительной записке.Согласно инициативе, предлагается учитывать результаты обучения в детской школе искусств при приеме в профильные училища и вузы. Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.Также по законопроекту за порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения.Кроме того, инициативой предлагается наделить Минкультуры полномочием определять контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета.Как сообщила журналистам глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, принимается "важнейший для всей гуманитарной сферы страны проект". "Этот вопрос волновал и педагогическое сообщество, и родительское на протяжении многих лет, когда у местных чиновников появились тенденции приравнивать предпрофессиональное творческое образование фактически к кружковой работе, досуговой работе", - заметила депутат.Она уточнила, что внесенный президентом законопроект закрепляет в законодательстве РФ "особый статус детских школ искусств, разделяемых по видам, закрепляет приоритет предпрофессионального образования в данных школах, переводит их преимущественно из муниципального подчинения, в котором они сейчас находятся, на уровень регионов"."Кроме того, возвращается очень важная вещь - это балльная оценка абитуриентов при поступлении, а не "зачет-незачет" плюс школьные отметки, как это было в последние годы", - рассказала Ямпольская."Мы поддерживаем этот законопроект, а это значит, поддерживаем нашу традиционную трехуровневую систему художественного образования, которая подарила миру огромное количество талантов", - заключила глава комитета.

https://ria.ru/20210101/podvaly-1591749809.html

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россия, госдума рф, владимир путин, общество