Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился
14:05 20.01.2021 (обновлено: 14:35 20.01.2021)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.
В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства. Оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев.
"Мы получили множество писем с предложениями нового названия, в частности Rosdrujba, РОСКО\RUSCO ("Ко" – как коллаборация, сотрудничество), RUSCOM (Russian Community или Communication) и другие. Скоро подведем итоги", - сказали в пресс-службе ведомства.
В агентстве напомнили, что слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.
Участникам конкурса были представлены три условия: название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень "Рос", "Рус" или в латинском варианте "Rus", быть благозвучным и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), отражать дух организации и ее миссию, а именно: реализация международного гуманитарного сотрудничества, гуманитарной дипломатии и содействия международному развитию.
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Как отмечали в Россотрудничестве, в качестве приза победитель конкурса, если он будет из России, получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. В случае если победитель будет проживать в другой стране, то в качестве приза он получит возможность посетить Россию с туристической программой. Поездка состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Ранее глава федерального агентства Евгений Примаков в ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" признал, что иностранцы с трудом выговаривают название агентства. По его словам, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное".
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