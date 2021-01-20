https://ria.ru/20210120/rossotrudnichestvo-1593836808.html

Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился

Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился

Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:05

2021-01-20T14:05

2021-01-20T14:35

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_1f6992fcc4bf3e54101d0c7f79465d7d.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства. Оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев.В агентстве напомнили, что слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.Участникам конкурса были представлены три условия: название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень "Рос", "Рус" или в латинском варианте "Rus", быть благозвучным и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), отражать дух организации и ее миссию, а именно: реализация международного гуманитарного сотрудничества, гуманитарной дипломатии и содействия международному развитию.Как отмечали в Россотрудничестве, в качестве приза победитель конкурса, если он будет из России, получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. В случае если победитель будет проживать в другой стране, то в качестве приза он получит возможность посетить Россию с туристической программой. Поездка состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.Ранее глава федерального агентства Евгений Примаков в ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" признал, что иностранцы с трудом выговаривают название агентства. По его словам, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное".

https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1585017742.html

https://sn.ria.ru/20201126/rossotrudnichestvo-1586443280.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, оон, общество