Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/rossotrudnichestvo-1593836808.html
Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился
Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился
Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:05
2021-01-20T14:35
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_1f6992fcc4bf3e54101d0c7f79465d7d.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства. Оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев.В агентстве напомнили, что слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.Участникам конкурса были представлены три условия: название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень "Рос", "Рус" или в латинском варианте "Rus", быть благозвучным и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), отражать дух организации и ее миссию, а именно: реализация международного гуманитарного сотрудничества, гуманитарной дипломатии и содействия международному развитию.Как отмечали в Россотрудничестве, в качестве приза победитель конкурса, если он будет из России, получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. В случае если победитель будет проживать в другой стране, то в качестве приза он получит возможность посетить Россию с туристической программой. Поездка состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.Ранее глава федерального агентства Евгений Примаков в ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" признал, что иностранцы с трудом выговаривают название агентства. По его словам, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное".
https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1585017742.html
https://sn.ria.ru/20201126/rossotrudnichestvo-1586443280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_763:0:3494:2048_1920x0_80_0_0_3e4fbfea2f59f3b459d679dd87ce6ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, оон, общество

Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился

14:05 20.01.2021 (обновлено: 14:35 20.01.2021)
 
© Фото : A.SavinЗдание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился, участники предложили названия Rosdrujba, РОСКО\RUSCO, RUSCOM и другие, итоги будут подведены позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.
В начале декабря 2020 года Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства. Оно должно быть легко запоминаемым и легко произносимым, особенно для иностранцев.

"Мы получили множество писем с предложениями нового названия, в частности Rosdrujba, РОСКО\RUSCO ("Ко" – как коллаборация, сотрудничество), RUSCOM (Russian Community или Communication) и другие. Скоро подведем итоги", - сказали в пресс-службе ведомства.

В агентстве напомнили, что слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ.
Участникам конкурса были представлены три условия: название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень "Рос", "Рус" или в латинском варианте "Rus", быть благозвучным и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), отражать дух организации и ее миссию, а именно: реализация международного гуманитарного сотрудничества, гуманитарной дипломатии и содействия международному развитию.
Генеральный директор Русской гуманитарной миссии Евгений Примаков во время обсуждения итогов выборов президента РФ. 19 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 15:39
Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре
Как отмечали в Россотрудничестве, в качестве приза победитель конкурса, если он будет из России, получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. В случае если победитель будет проживать в другой стране, то в качестве приза он получит возможность посетить Россию с туристической программой. Поездка состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Ранее глава федерального агентства Евгений Примаков в ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" признал, что иностранцы с трудом выговаривают название агентства. По его словам, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное".
Проекты Россотрудничества: итоги 2019—2020 гг. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 14:18
Проекты Россотрудничества: итоги 2019—2020 гг.
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений ПримаковООНОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния