https://ria.ru/20210120/rossiya-1593763673.html

Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, что нужно для сдерживания РФ

Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, что нужно для сдерживания РФ

Для сдерживания России нужны как ядерные, так и обычные вооружения, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:22

2021-01-20T01:22

2021-01-20T01:22

россия

ллойд остин

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Для сдерживания России нужны как ядерные, так и обычные вооружения, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин.По его словам, он изучит нынешний подход Пентагона на предмет "правильного баланса сил и потенциала, достаточного для сдерживания РФ".

https://ria.ru/20210120/ssha-1593763269.html

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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, в мире