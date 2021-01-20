https://ria.ru/20210120/rossiya-1593763673.html
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, что нужно для сдерживания РФ
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, что нужно для сдерживания РФ
Для сдерживания России нужны как ядерные, так и обычные вооружения, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:22
2021-01-20T01:22
2021-01-20T01:22
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Для сдерживания России нужны как ядерные, так и обычные вооружения, заявил кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин.По его словам, он изучит нынешний подход Пентагона на предмет "правильного баланса сил и потенциала, достаточного для сдерживания РФ".
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