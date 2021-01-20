https://ria.ru/20210120/rosneft-1593866706.html

"Роснефть" испытала комплексы устройств по выявлению утечек метана

"Роснефть" испытала комплексы устройств по выявлению утечек метана

На производственных площадках АО "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и АО "Сибнефтегаз" (входят в ПАО "НК "Роснефть") успешно прошли... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:42

2021-01-20T16:42

2021-01-20T16:42

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На производственных площадках АО "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и АО "Сибнефтегаз" (входят в ПАО "НК "Роснефть") успешно прошли опытно-промышленные испытания комплекса новейших технологий и приборов для выявления утечек метана, сообщает "Роснефть"."Роснефть" с 2019 года реализует программу сокращения выбросов парникового газа. Согласно корпоративному плану углеродного менеджмента, рассчитанному до 2035 года, интенсивность выбросов метана на объектах компании должна быть снижена до 0,25%. "Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду", - отмечается в сообщении.В частности, на Самотлоре более 100 объектов нефтегазодобычи и трубопроводного парка, а также оборудование подготовки и перекачки нефти и газа были впервые обследованы с помощью инфракрасных камер, лазерного сканера, ультразвукового детектора и беспилотных летательных аппаратов с лазерным газоанализатором."При комбинированном применении устройств можно добиться большей эффективности: лазерные дистанционные сканеры и газоанализаторы способны определять наличие метана в воздухе, ультразвуковой детектор — находить утечки под давлением, ИК-камера - выявлять места, через которые метан просачивается бесшумно", - пояснили в компании.В "РН-Краснодарнефтегаз" проведены работы по поиску имитированных утечек метана и опасных химических веществ на линейной части трубопроводов и производственных площадках с с помощью комплекса БПЛА самолетного и вертолетного типа. Их использование позволяет обнаружить пары и газы по широкому перечню наименований и диапазону концентраций. Общая протяженность обследованных объектов составила 25 километров, 16 из них - в горной местности. В свою очередь, на площадке "Сибнефтегаза" успешно прошли испытания портативных лазерных и тепловизионных приборов для выявления утечек метана, которые имеют более высокую чувствительность в сравнении со стандартными газоанализаторами."Результаты испытаний подтвердили, что применение комплекса инновационных устройств позволяет оперативно выявлять объекты, требующие сервисного обслуживания, а также предупреждать возможные утечки метана в ходе текущего и капитального ремонта. Опробованные приборы и технологии будут использованы для развития системы своевременного выявления и устранения утечек метана", - заключили в "Роснефти".

https://ria.ru/20210118/rosneft-1593571347.html

https://ria.ru/20201229/rosneft-1591404740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, новости компаний - экономика