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"Роснефть" испытала комплексы устройств по выявлению утечек метана
"Роснефть" испытала комплексы устройств по выявлению утечек метана
На производственных площадках АО "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и АО "Сибнефтегаз" (входят в ПАО "НК "Роснефть") успешно прошли... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:42
2021-01-20T16:42
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На производственных площадках АО "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и АО "Сибнефтегаз" (входят в ПАО "НК "Роснефть") успешно прошли опытно-промышленные испытания комплекса новейших технологий и приборов для выявления утечек метана, сообщает "Роснефть"."Роснефть" с 2019 года реализует программу сокращения выбросов парникового газа. Согласно корпоративному плану углеродного менеджмента, рассчитанному до 2035 года, интенсивность выбросов метана на объектах компании должна быть снижена до 0,25%. "Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду", - отмечается в сообщении.В частности, на Самотлоре более 100 объектов нефтегазодобычи и трубопроводного парка, а также оборудование подготовки и перекачки нефти и газа были впервые обследованы с помощью инфракрасных камер, лазерного сканера, ультразвукового детектора и беспилотных летательных аппаратов с лазерным газоанализатором."При комбинированном применении устройств можно добиться большей эффективности: лазерные дистанционные сканеры и газоанализаторы способны определять наличие метана в воздухе, ультразвуковой детектор — находить утечки под давлением, ИК-камера - выявлять места, через которые метан просачивается бесшумно", - пояснили в компании.В "РН-Краснодарнефтегаз" проведены работы по поиску имитированных утечек метана и опасных химических веществ на линейной части трубопроводов и производственных площадках с с помощью комплекса БПЛА самолетного и вертолетного типа. Их использование позволяет обнаружить пары и газы по широкому перечню наименований и диапазону концентраций. Общая протяженность обследованных объектов составила 25 километров, 16 из них - в горной местности. В свою очередь, на площадке "Сибнефтегаза" успешно прошли испытания портативных лазерных и тепловизионных приборов для выявления утечек метана, которые имеют более высокую чувствительность в сравнении со стандартными газоанализаторами."Результаты испытаний подтвердили, что применение комплекса инновационных устройств позволяет оперативно выявлять объекты, требующие сервисного обслуживания, а также предупреждать возможные утечки метана в ходе текущего и капитального ремонта. Опробованные приборы и технологии будут использованы для развития системы своевременного выявления и устранения утечек метана", - заключили в "Роснефти".
https://ria.ru/20210118/rosneft-1593571347.html
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роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" испытала комплексы устройств по выявлению утечек метана

16:42 20.01.2021
 
© Фото : пресс-служба "Роснефть"Нефтеперерабатывающий завод "Роснефть"
Нефтеперерабатывающий завод Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : пресс-служба "Роснефть"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На производственных площадках АО "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Краснодарнефтегаз" и АО "Сибнефтегаз" (входят в ПАО "НК "Роснефть") успешно прошли опытно-промышленные испытания комплекса новейших технологий и приборов для выявления утечек метана, сообщает "Роснефть".
"Роснефть" с 2019 года реализует программу сокращения выбросов парникового газа. Согласно корпоративному плану углеродного менеджмента, рассчитанному до 2035 года, интенсивность выбросов метана на объектах компании должна быть снижена до 0,25%.
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"Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду", - отмечается в сообщении.
В частности, на Самотлоре более 100 объектов нефтегазодобычи и трубопроводного парка, а также оборудование подготовки и перекачки нефти и газа были впервые обследованы с помощью инфракрасных камер, лазерного сканера, ультразвукового детектора и беспилотных летательных аппаратов с лазерным газоанализатором.
© Фото : пресс-служба "Роснефть"Нефтеперерабатывающий завод "Роснефть"
Нефтеперерабатывающий завод Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : пресс-служба "Роснефть"
Нефтеперерабатывающий завод "Роснефть"
"При комбинированном применении устройств можно добиться большей эффективности: лазерные дистанционные сканеры и газоанализаторы способны определять наличие метана в воздухе, ультразвуковой детектор — находить утечки под давлением, ИК-камера - выявлять места, через которые метан просачивается бесшумно", - пояснили в компании.
В "РН-Краснодарнефтегаз" проведены работы по поиску имитированных утечек метана и опасных химических веществ на линейной части трубопроводов и производственных площадках с с помощью комплекса БПЛА самолетного и вертолетного типа. Их использование позволяет обнаружить пары и газы по широкому перечню наименований и диапазону концентраций. Общая протяженность обследованных объектов составила 25 километров, 16 из них - в горной местности. В свою очередь, на площадке "Сибнефтегаза" успешно прошли испытания портативных лазерных и тепловизионных приборов для выявления утечек метана, которые имеют более высокую чувствительность в сравнении со стандартными газоанализаторами.
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"Результаты испытаний подтвердили, что применение комплекса инновационных устройств позволяет оперативно выявлять объекты, требующие сервисного обслуживания, а также предупреждать возможные утечки метана в ходе текущего и капитального ремонта. Опробованные приборы и технологии будут использованы для развития системы своевременного выявления и устранения утечек метана", - заключили в "Роснефти".
 
РоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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