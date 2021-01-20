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Реставрация витражей павильона ВДНХ "Радиоэлектроника и связь" завершена
Реставрация витражей павильона ВДНХ "Радиоэлектроника и связь" завершена
Завершена реставрация витражей для павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье") ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы вопрос... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:07
2021-01-20T17:07
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Завершена реставрация витражей для павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье") ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы вопрос вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что витражи сохранились в неплохом состоянии, так как были защищены с двух сторон специальным стеклом. Наблюдались небольшие утраты фрагментов стекол, трещины, также были повреждены защитные стекла и роспись, а местами она вообще отсутствовала.Перед началом работ была проведена фотофиксация и составлена подробная схема-картограмма утрат и разрушений. Затем специалисты по частям вынули фрагменты витражей из металлической рамы, упаковали и отвезли в реставрационную мастерскую."В местах утрат стекла поменяли на аналогичные по цвету и фактуре, причем специалисты их подбирали из имеющихся запасов. В центральных витражах еще восстановили тонировку стекла по авторской технологии методом тампования. С применением специальных красок восстановили роспись на стеклах всех витражей, заделали трещины и заменили защитное стекло на закаленное", — добавил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специалистам осталось воссоздать фрагмент нижней правой части левого витража, который был утрачен. В настоящий момент он находится в работе, в скором времени все отреставрированные витражи вернутся на фасад павильона.Завершение ремонтно-реставрационных работ павильона №15 ВДНХ планируется в этом году.
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60
вднх, петр бирюков, москва

Реставрация витражей павильона ВДНХ "Радиоэлектроника и связь" завершена

17:07 20.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабочие во время ремонтно-восстановительных работ в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ
Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в павильоне №15 Радиоэлектроника и связь на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Завершена реставрация витражей для павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье") ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы вопрос вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта завершена реставрация витражей, которые являются украшением фасада здания. Эти витражи – важный декоративный элемент внешнего облика павильона, вечером они выделяются специальной подсветкой", — сообщил Бирюков.
Он рассказал, что витражи сохранились в неплохом состоянии, так как были защищены с двух сторон специальным стеклом. Наблюдались небольшие утраты фрагментов стекол, трещины, также были повреждены защитные стекла и роспись, а местами она вообще отсутствовала.
Перед началом работ была проведена фотофиксация и составлена подробная схема-картограмма утрат и разрушений. Затем специалисты по частям вынули фрагменты витражей из металлической рамы, упаковали и отвезли в реставрационную мастерскую.
Ремонтно-восстановительные работы в павильоне №15 Радиоэлектроника и связь на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 09:05Культура
На ВДНХ воссоздали деревянную резьбу на потолке павильона №30
"В местах утрат стекла поменяли на аналогичные по цвету и фактуре, причем специалисты их подбирали из имеющихся запасов. В центральных витражах еще восстановили тонировку стекла по авторской технологии методом тампования. С применением специальных красок восстановили роспись на стеклах всех витражей, заделали трещины и заменили защитное стекло на закаленное", — добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специалистам осталось воссоздать фрагмент нижней правой части левого витража, который был утрачен. В настоящий момент он находится в работе, в скором времени все отреставрированные витражи вернутся на фасад павильона.
Завершение ремонтно-реставрационных работ павильона №15 ВДНХ планируется в этом году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВДНХПетр БирюковМосква
 
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