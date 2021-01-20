https://ria.ru/20210120/respirator-1593770673.html

Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами

Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами

Обязательное ношение респираторов с клапанами в общественных местах нецелесообразно, эти средства защиты предназначены для медработников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T06:17

2021-01-20T06:17

2021-01-20T06:17

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турция

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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Обязательное ношение респираторов с клапанами в общественных местах нецелесообразно, эти средства защиты предназначены для медработников, заявил РИА Новости член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным. Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/3 в год.По его словам, они используются в реанимационных отделениях при работе, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, либо при интубации больных COVID-19.Он добавил, что в общественных местах достаточно использования обычных медицинских масок.Во всех провинциях Турции сейчас действует масочный режим, граждане обязаны носить маски не только в закрытых общественных местах, но и на улицах. В понедельник, согласно данным минздрава страны, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5862, из них 749 больных, это наименьший показатель с конца марта прошлого года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, турция, в мире