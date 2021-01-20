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Путин обсудил с Лукашенко борьбу с распространением коронавируса
Путин обсудил с Лукашенко борьбу с распространением коронавируса
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:26
2021-01-20T18:26
2021-01-20T19:16
распространение коронавируса
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белоруссия
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Со своей стороны госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера передает, что Лукашенко и Путин "подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов". "Затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире", - говорится в сообщении.Отмечается также, что особое внимание собеседники уделили тематике борьбы с распространением COVID-19, Лукашенко и Путин подтвердили ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
в телефонном разговоре обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Со своей стороны госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера передает, что Лукашенко и Путин "подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов". "Затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что особое внимание собеседники уделили тематике борьбы с распространением COVID-19, Лукашенко и Путин подтвердили ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.