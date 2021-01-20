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Наука
https://ria.ru/20210120/raketa-1593858700.html
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной, первой в наступившем году группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:06
2021-01-20T16:41
наука
spacex falcon 9
космос - риа наука
spacex
флорида
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной, первой в наступившем году группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 08.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск). Это восьмой полет для первой ступени именно этой ракеты, после запуска она традиционно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Это уже семнадцатая группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит более тысячи.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

16:06 20.01.2021 (обновлено: 16:41 20.01.2021)
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной, первой в наступившем году группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 08.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск). Это восьмой полет для первой ступени именно этой ракеты, после запуска она традиционно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.
Это уже семнадцатая группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит более тысячи.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
 
НаукаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXФлорида
 
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