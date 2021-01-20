https://ria.ru/20210120/raketa-1593858700.html

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной, первой в наступившем году группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:06

2021-01-20T16:06

2021-01-20T16:41

наука

spacex falcon 9

космос - риа наука

spacex

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584790455_0:19:2776:1581_1920x0_80_0_0_84afc68b5bc195d6eefc69971c1bdbc5.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной, первой в наступившем году группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 08.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск). Это восьмой полет для первой ступени именно этой ракеты, после запуска она традиционно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Это уже семнадцатая группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит более тысячи.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида