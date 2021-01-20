https://ria.ru/20210120/rak-1593862901.html
Ученые обнаружили новый механизм возникновения рака
Ученые обнаружили новый механизм возникновения рака
Ученые выявили ранее неизвестный механизм образования рака, сообщает Medicalxpress. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:26
2021-01-20T16:26
2021-01-20T16:26
рак
здоровье - общество
сингапур (страна)
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Ученые выявили ранее неизвестный механизм образования рака, сообщает Medicalxpress.Группа исследователей Национального университета Сингапура изучила РНК, кодирующую белок COPA, который влияет на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Они проанализировали в клинических условиях, была ли РНК, транскрибированная с гена COPA, отредактирована или изменена.Специалисты обнаружили, что каждая ячейка содержала как отредактированную, так и неотредактированную версии COPA. В случае преобладания второй версии клетка с большей вероятностью становилась злокачественной. Отмечается, что отредактированный COPA подавляет запутанную молекулярную сигнальную сеть, повышенная активность которой вызывает чрезмерное размножение клеток, что может привести к возникновению опухолей.По мнению авторов исследования, полученные данные помогут найти способ активировать процессы подавления рака, опосредованные редактированием РНК в клетке.
https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html
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рак, здоровье - общество, сингапур (страна)
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Ученые выявили ранее неизвестный механизм образования рака, сообщает Medicalxpress.
Группа исследователей Национального университета Сингапура изучила РНК, кодирующую белок COPA, который влияет на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Они проанализировали в клинических условиях, была ли РНК, транскрибированная с гена COPA, отредактирована или изменена.
Специалисты обнаружили, что каждая ячейка содержала как отредактированную, так и неотредактированную версии COPA. В случае преобладания второй версии клетка с большей вероятностью становилась злокачественной. Отмечается, что отредактированный COPA подавляет запутанную молекулярную сигнальную сеть, повышенная активность которой вызывает чрезмерное размножение клеток, что может привести к возникновению опухолей.
По мнению авторов исследования, полученные данные помогут найти способ активировать процессы подавления рака, опосредованные редактированием РНК в клетке.