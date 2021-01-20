https://ria.ru/20210120/priyuty-1593870402.html

Комитет Госдумы попросил проверить работу приютов для животных в Улан-Удэ

Комитет Госдумы попросил проверить работу приютов для животных в Улан-Удэ

Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить исполнение... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:04

2021-01-20T17:04

2021-01-20T17:06

игорь краснов

алексей цыденов

владимир бурматов

улан-удэ

общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить исполнение федерального законодательства по обращению с животными в Улан-Удэ.В обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что комитет обеспокоен участившимися случаями жестокого обращения с животными в Улан-Удэ, а также заявлением мэра города Игоря Шутенкова о приостановке в городе действия закона "Об ответственном обращении с животными…" в части осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и деятельности приютов для животных."Указанное заявление вызвало широкий общественный резонанс. Следует отметить, что в федеральном законе установлены основные меры, выполнение которых будет способствовать снижению численности животных без владельцев, их агрессивности и нормализации эпизоотической ситуации", - говорится в обращении.Кроме того, по имеющимся в комитете сведениям, органы местного самоуправления города не проводили необходимых мероприятий по обращению с животными без владельцев и могли допустить случаи, причинившие вред здоровью и жизни людей.Кроме того, комитет просит провести проверку по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животного, и принять меры прокурорского реагирования.Ранее сообщалось, что собаки напали на 11-летнего мальчика в столице Бурятии, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.По данным мэра, в Улан-Удэ во второй раз с начала года неизвестные подожгли приют для бродячих собак. Шутенков заявил, что собачьих приютов в жилых зонах не будет, и попросил дать возможность в плановом порядке организовать новое место проживания для животных.В декабре сообщалось, что стая бродячих собак напала на троих жителей микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, одна из пострадавших, 20-летняя девушка, была госпитализирована в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями от укусов на голове, туловище и конечностях. Позже собаки напали на школьника, его спасли проходившие мимо взрослые. Также собаки напали на участкового, которому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. По факту нападения собак начата доследственная проверка.Пресс-служба правительства республики сообщила, что глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии народного хурала для решения проблем с безнадзорными животными и призвал увеличить штраф для владельцев после нападений на людей. В пресс-службе сообщили, что после принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий, может увеличиться до 50 тысяч рублей. Цыденов отметил, что сознательность граждан даже после серьезного случая нападения собак в декабре на девушку остается низкой.

https://ria.ru/20210109/priyut-1592378484.html

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

https://ria.ru/20201202/sevastopol-1587361367.html

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, алексей цыденов, владимир бурматов, улан-удэ, общество