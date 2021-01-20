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Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса
Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса
Около 30 депутатов Госдумы уже привились от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:32
2021-01-20T15:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 депутатов Госдумы уже привились от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин."Прививки на данный момент сделали порядка 30 депутатов. И около 50 записались", - сказал Володин.Еще около 170 депутатов, по словам председателя, имеют антитела после болезни.Как отметил Володин, коллективный иммунитет депутатов Госдумы должен появиться к марту.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин

Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса

13:32 20.01.2021 (обновлено: 15:08 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 депутатов Госдумы уже привились от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Прививки на данный момент сделали порядка 30 депутатов. И около 50 записались", - сказал Володин.
Еще около 170 депутатов, по словам председателя, имеют антитела после болезни.
"Это уже по определению нам должно дать общедумский иммунитет", - заключил политик.
Как отметил Володин, коллективный иммунитет депутатов Госдумы должен появиться к марту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав Володин
 
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