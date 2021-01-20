https://ria.ru/20210120/privivka-1593829590.html

Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса

Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса

Около 30 депутатов Госдумы уже привились от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:32

2021-01-20T13:32

2021-01-20T15:08

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 депутатов Госдумы уже привились от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин."Прививки на данный момент сделали порядка 30 депутатов. И около 50 записались", - сказал Володин.Еще около 170 депутатов, по словам председателя, имеют антитела после болезни.Как отметил Володин, коллективный иммунитет депутатов Госдумы должен появиться к марту.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/covid-pasporta-1593828129.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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