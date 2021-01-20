https://ria.ru/20210120/priglashenie-1593910645.html

Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:07

2021-01-20T20:07

2021-01-20T20:13

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

владимир зеленский

джо байден

сша

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.Ранее в среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США."Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал Зеленский в своем Twitter.Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593911355.html

сша

киев

украина

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дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире