https://ria.ru/20210120/priglashenie-1593910645.html
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:07
2021-01-20T20:07
2021-01-20T20:13
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
владимир зеленский
джо байден
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киев
украина
в мире
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.Ранее в среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США."Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал Зеленский в своем Twitter.Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593911355.html
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дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире