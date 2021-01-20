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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/priglashenie-1593910645.html
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:07
2021-01-20T20:13
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
владимир зеленский
джо байден
сша
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.Ранее в среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США."Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал Зеленский в своем Twitter.Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.
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дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире

Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

20:07 20.01.2021 (обновлено: 20:13 20.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.
Ранее в среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США.
"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал Зеленский в своем Twitter.
Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.
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