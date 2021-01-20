https://ria.ru/20210120/prezident-1593910283.html

Байден пообещал быть президентом всех американцев

Байден пообещал быть президентом всех американцев

Новый президент США Джо Байден призвал американцев "начать заново" после периода разделения. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:05

2021-01-20T20:05

2021-01-20T20:46

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден призвал американцев "начать заново" после периода разделения."Мы можем смотреть друг на друга не как на врагов, а как на соседей, относиться друг к другу с достоинством и уважением, мы можем объединить усилия, прекратить крики и снизить накал, без единения не может быть мира", - сказал 46-й президент США.Байден также вновь пообещал в своей речи быть президентом всех американцев и бороться в том числе и за тех, кто его не поддержал.

https://ria.ru/20210120/prioritety-1593915327.html

сша

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2021

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джо байден, сша, в мире