https://ria.ru/20210120/pozhar-1593847143.html

В Красноярске произошел крупный пожар

В Красноярске произошел крупный пожар

Два этажа производственного здания загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Красноярске, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:58

2021-01-20T14:58

2021-01-20T14:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два этажа производственного здания загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Красноярске, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 42 человека и 11 единиц техники.Что именно за производственное здание горит, пока неясно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pozhar-1593784219.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия