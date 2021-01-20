https://ria.ru/20210120/pozhar-1593847143.html
В Красноярске произошел крупный пожар
В Красноярске произошел крупный пожар
Два этажа производственного здания загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Красноярске, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:58
2021-01-20T14:58
2021-01-20T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два этажа производственного здания загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Красноярске, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 42 человека и 11 единиц техники.Что именно за производственное здание горит, пока неясно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pozhar-1593784219.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия