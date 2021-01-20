В Иркутской области за сутки три человека погибли при пожарах
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
ИРКУТСК, 20 янв - РИА Новости. За истекшие сутки в Иркутской области на пожарах погибли три человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали, сообщает ГУМЧС по региону.
Семнадцать бытовых пожаров произошло в Иркутской области за сутки.
"На пожарах погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали четыре человека. Два пожара с гибелью людей произошло по электротехническим причинам, один пожар – из-за неисправности отопительной печи", - говорится в сообщении.
Пожар в частном жилом доме села Вершина произошел из-за замыкания электропроводки на веранде. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли. В ходе разбора строительных конструкций внутри были обнаружены останки мальчика 2018 года рождения. Его матери удалось спастись вместе с трехмесячной дочкой. Пожар хозяйка дома обнаружила лишь в тот момент, когда веранда уже была охвачена огнем. Женщина выскочила на улицу с младенцем на руках, получив при этом ожоги. Затем она вернулась в дом, но из-за сильного задымления найти сына не смогла. В очаге пожара был найден электрический кабель наружного освещения. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Также утром 19 января пожар случился в деревянном доме села Шеберта Нижнеудинского района. К прибытию пожарных строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. При разборе обгоревших конструкций обнаружен погибший мужчина 1946 года рождения. Пожар был замечен его супругой слишком поздно, когда дом заполнился дымом. В ходе доследственной проверки предварительно установлено, что возгорание возникло из-за неисправности отопительной печи.
В городе Усть-Илимске при возгорании в квартире двухэтажного многоквартирного дома погиб человек. При ликвидации возгорания пожарные по лестничному маршу спасли 7 человек, 20 человек эвакуировались самостоятельно. В комнате на полу был обнаружен погибший мужчина 1986 года рождения. По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания в бытовом холодильнике.
С начала года на территории Иркутской области на пожарах погиб 21 человек, в том числе двое детей, 15 человек получили травмы.