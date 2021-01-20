https://ria.ru/20210120/potok-1593786234.html

Сенатор оценил слова кандидата в госсекретари США о "Северном потоке — 2"

Сенатор оценил слова кандидата в госсекретари США о "Северном потоке — 2"

Заявление кандидата в госсекретари США Энтони Блинкена по внешней политике Вашингтона можно сравнить с "предвыборными обещаниями", которые не всегда... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:14

2021-01-20T10:14

2021-01-20T10:14

северный поток — 2

владимир джабаров

венесуэла

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявление кандидата в госсекретари США Энтони Блинкена по внешней политике Вашингтона можно сравнить с "предвыборными обещаниями", которые не всегда реализуются, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На слушаниях в Сенате США Блинкен заявил, что Вашингтон будет отговаривать партнеров от "Северного потока 2", заявил о поддержке прежних усилий США в Венесуэле, поддержал предоставление летального оружия Украине. Он также заявил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете угроз со стороны России, Ирана и КНДР. При этом Блинкен считает, что продление СНВ в интересах США."Я думаю, что риторика Блинкена связана с тем, что он выступает в конгрессе", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.Он подчеркнул, что и верхняя, и нижняя палаты конгресса настроены абсолютно русофобски, если кандидат не будет заявлять о своей жесткой политике в отношении России, он не пройдет утверждение."Это больше похоже на предвыборные обещания, окончательные решения во внешней политике США будет принимать не он, а президент и руководящее ядро демократов", - полагает сенатор.Джабаров также отметил, что есть американские интересы, для которых не выгодно дальнейшие ухудшения отношений с Россией.

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593721683.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

венесуэла

вашингтон (город)

сша

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северный поток — 2, владимир джабаров, венесуэла, вашингтон (город), сша, в мире