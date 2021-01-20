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Сенатор оценил слова кандидата в госсекретари США о "Северном потоке — 2"
Сенатор оценил слова кандидата в госсекретари США о "Северном потоке — 2"
Заявление кандидата в госсекретари США Энтони Блинкена по внешней политике Вашингтона можно сравнить с "предвыборными обещаниями", которые не всегда... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:14
2021-01-20T10:14
северный поток — 2
владимир джабаров
венесуэла
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявление кандидата в госсекретари США Энтони Блинкена по внешней политике Вашингтона можно сравнить с "предвыборными обещаниями", которые не всегда реализуются, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На слушаниях в Сенате США Блинкен заявил, что Вашингтон будет отговаривать партнеров от "Северного потока 2", заявил о поддержке прежних усилий США в Венесуэле, поддержал предоставление летального оружия Украине. Он также заявил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете угроз со стороны России, Ирана и КНДР. При этом Блинкен считает, что продление СНВ в интересах США."Я думаю, что риторика Блинкена связана с тем, что он выступает в конгрессе", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.Он подчеркнул, что и верхняя, и нижняя палаты конгресса настроены абсолютно русофобски, если кандидат не будет заявлять о своей жесткой политике в отношении России, он не пройдет утверждение."Это больше похоже на предвыборные обещания, окончательные решения во внешней политике США будет принимать не он, а президент и руководящее ядро демократов", - полагает сенатор.Джабаров также отметил, что есть американские интересы, для которых не выгодно дальнейшие ухудшения отношений с Россией.
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593721683.html
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венесуэла
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северный поток — 2, владимир джабаров, венесуэла, вашингтон (город), сша, в мире

Сенатор оценил слова кандидата в госсекретари США о "Северном потоке — 2"

10:14 20.01.2021
 
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© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявление кандидата в госсекретари США Энтони Блинкена по внешней политике Вашингтона можно сравнить с "предвыборными обещаниями", которые не всегда реализуются, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
На слушаниях в Сенате США Блинкен заявил, что Вашингтон будет отговаривать партнеров от "Северного потока 2", заявил о поддержке прежних усилий США в Венесуэле, поддержал предоставление летального оружия Украине. Он также заявил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете угроз со стороны России, Ирана и КНДР. При этом Блинкен считает, что продление СНВ в интересах США.
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"Я думаю, что риторика Блинкена связана с тем, что он выступает в конгрессе", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.
Он подчеркнул, что и верхняя, и нижняя палаты конгресса настроены абсолютно русофобски, если кандидат не будет заявлять о своей жесткой политике в отношении России, он не пройдет утверждение.
"Это больше похоже на предвыборные обещания, окончательные решения во внешней политике США будет принимать не он, а президент и руководящее ядро демократов", - полагает сенатор.
Джабаров также отметил, что есть американские интересы, для которых не выгодно дальнейшие ухудшения отношений с Россией.
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Северный поток — 2Владимир ДжабаровВенесуэлаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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