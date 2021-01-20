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Дату послания президента Федеральному собранию пока не определили
Дату послания президента Федеральному собранию пока не определили
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:03
2021-01-20T13:03
россия
федеральное собрание рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока она не определена. По мере того как президент определится с датой оглашения послания, мы вас проинформируем. Что касается формата, то пока не могу ничего сказать. Конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал Песков журналистам.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля.
https://ria.ru/20210113/putin-1592847300.html
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россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Дату послания президента Федеральному собранию пока не определили

13:03 20.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока она не определена. По мере того как президент определится с датой оглашения послания, мы вас проинформируем. Что касается формата, то пока не могу ничего сказать. Конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал Песков журналистам.
Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:39
Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию
 
РоссияФедеральное собрание РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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