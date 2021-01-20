https://ria.ru/20210120/poslanie-1593821596.html

Дату послания президента Федеральному собранию пока не определили

Дату послания президента Федеральному собранию пока не определили

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:03

2021-01-20T13:03

2021-01-20T13:03

россия

федеральное собрание рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока она не определена. По мере того как президент определится с датой оглашения послания, мы вас проинформируем. Что касается формата, то пока не могу ничего сказать. Конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал Песков журналистам.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля.

https://ria.ru/20210113/putin-1592847300.html

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2021

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россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика