https://ria.ru/20210120/portugaliya-1593806934.html

В Португалии туристам запретили ночевать в "диких" кемпингах

В Португалии туристам запретили ночевать в "диких" кемпингах

В Португалии путешественники больше не могут останавливаться на ночевку в необорудованных для этого местах — в палатках или трейлерах на обычных парковках,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:40

2021-01-20T16:40

2021-01-20T16:40

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Португалии путешественники больше не могут останавливаться на ночевку в необорудованных для этого местах — в палатках или трейлерах на обычных парковках, сообщает "ЕвроПульс".Цель запрета — сохранить природу страны: туристы оставляют на стоянках мусор, а еще шумят, беспокоя диких зверей и птиц, и создают световое загрязнение.Многие муниципалитеты и группы активистов-автотуристов выступают против новации. По их мнению, сейчас в стране недостаточно оборудованных кемпингов, а для их создания нужно время. Они запустили петицию за отмену запрета, им необходимо собрать 2,5 тысячи подписей, чтобы ее рассмотрели в парламенте.Португалия — не единственная страна Южной Европы, где популярен "дикий" туризм. Отпуск в оборудованных кемпингах распространен на юге Франции, в Испании и Хорватии. Отдыхающие меняют отель на палатку ради экономии и возможности пожить на природе и при этом — в комфортных условиях.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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отдых, туризм, новости - туризм, португалия, франция, хорватия