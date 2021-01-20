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https://ria.ru/20210120/portugaliya-1593806934.html
В Португалии туристам запретили ночевать в "диких" кемпингах
В Португалии туристам запретили ночевать в "диких" кемпингах
В Португалии путешественники больше не могут останавливаться на ночевку в необорудованных для этого местах — в палатках или трейлерах на обычных парковках,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:40
2021-01-20T16:40
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Португалии путешественники больше не могут останавливаться на ночевку в необорудованных для этого местах — в палатках или трейлерах на обычных парковках, сообщает "ЕвроПульс".Цель запрета — сохранить природу страны: туристы оставляют на стоянках мусор, а еще шумят, беспокоя диких зверей и птиц, и создают световое загрязнение.Многие муниципалитеты и группы активистов-автотуристов выступают против новации. По их мнению, сейчас в стране недостаточно оборудованных кемпингов, а для их создания нужно время. Они запустили петицию за отмену запрета, им необходимо собрать 2,5 тысячи подписей, чтобы ее рассмотрели в парламенте.Португалия — не единственная страна Южной Европы, где популярен "дикий" туризм. Отпуск в оборудованных кемпингах распространен на юге Франции, в Испании и Хорватии. Отдыхающие меняют отель на палатку ради экономии и возможности пожить на природе и при этом — в комфортных условиях.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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отдых, туризм, новости - туризм, португалия, франция, хорватия

В Португалии туристам запретили ночевать в "диких" кемпингах

16:40 20.01.2021
 
© Depositphotos / MaridavМолодая пара в палатке
Молодая пара в палатке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / Maridav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Португалии путешественники больше не могут останавливаться на ночевку в необорудованных для этого местах — в палатках или трейлерах на обычных парковках, сообщает "ЕвроПульс".
Цель запрета — сохранить природу страны: туристы оставляют на стоянках мусор, а еще шумят, беспокоя диких зверей и птиц, и создают световое загрязнение.
Многие муниципалитеты и группы активистов-автотуристов выступают против новации. По их мнению, сейчас в стране недостаточно оборудованных кемпингов, а для их создания нужно время. Они запустили петицию за отмену запрета, им необходимо собрать 2,5 тысячи подписей, чтобы ее рассмотрели в парламенте.
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Португалия — не единственная страна Южной Европы, где популярен "дикий" туризм. Отпуск в оборудованных кемпингах распространен на юге Франции, в Испании и Хорватии. Отдыхающие меняют отель на палатку ради экономии и возможности пожить на природе и при этом — в комфортных условиях.
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