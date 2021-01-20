https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593825619.html

Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом

Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:17

2021-01-20T13:17

2021-01-20T14:24

дональд трамп

татьяна москалькова

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом, включая россиянина Константина Ярошенко, сказала РИА Новости омбудсмен.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации. Причем отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы россиян, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США."Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма", - заключила Москалькова.

https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593823512.html

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дональд трамп, татьяна москалькова, сша, в мире