Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593825619.html
Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом
Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:17
2021-01-20T14:24
дональд трамп
татьяна москалькова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом, включая россиянина Константина Ярошенко, сказала РИА Новости омбудсмен.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации. Причем отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы россиян, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США."Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20210120/pomilovannye-1593823512.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, татьяна москалькова, сша, в мире

Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом

13:17 20.01.2021 (обновлено: 14:24 20.01.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом, включая россиянина Константина Ярошенко, сказала РИА Новости омбудсмен.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.

"С большим сожалением сегодня узнала, что среди помилованных по амнистии президента Соединенных штатов Д. Трампа не оказалось российских граждан. В частности, не был освобожден наш соотечественник, экстрадированный в США, Константин Ярошенко. Константин до сих пор находится в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и может общаться с родными и близкими лишь по телефону", - сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации. Причем отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы россиян, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США.
"Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма", - заключила Москалькова.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 13:09
В Кремле прокомментировали список помилованных Трампом
 
Дональд ТрампТатьяна МоскальковаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния