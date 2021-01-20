Москалькова осудила отсутствие россиян среди помилованных Трампом
13:17 20.01.2021 (обновлено: 14:24 20.01.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом, включая россиянина Константина Ярошенко, сказала РИА Новости омбудсмен.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.
"С большим сожалением сегодня узнала, что среди помилованных по амнистии президента Соединенных штатов Д. Трампа не оказалось российских граждан. В частности, не был освобожден наш соотечественник, экстрадированный в США, Константин Ярошенко. Константин до сих пор находится в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и может общаться с родными и близкими лишь по телефону", - сказала омбудсмен.
Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации. Причем отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы россиян, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США.
"Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма", - заключила Москалькова.