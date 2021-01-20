В Кремле прокомментировали список помилованных Трампом
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле предпочли бы, чтобы среди помилованных уходящим президентом США Дональдом Трампом были россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут и они оказались на свободе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены, чтобы эти граждане были освобождены", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, разочарованы ли в Кремле тем, что Трамп не помиловал россиян, в том числе Бута, Ярошенко.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.
Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.