https://ria.ru/20210120/pomilovanie-1593792670.html

Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:54

2021-01-20T10:54

2021-01-20T12:57

мария бутина

капитолий

google

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дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.В список вошли бывший советник американского лидера Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, рэперы Lil Wayne и Kodak Black. Трамп также помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, которого приговорили к тюремному заключению за похищение коммерческой информации и ее передачу конкурентам.Американские СМИ также допускали, что Трамп превентивно помилует самого себя, членов семьи и некоторых республиканцев, но этого не произошло. По данным агентства Рейтер, президента от этого отговорили юристы. В противном случае он якобы поставил бы себя в опасное положение в свете возможного импичмента. Как считает юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, это могли расценить как косвенное признание вины.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.Помилования — одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов выборов.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593780758.html

https://ria.ru/20210120/tramp-1593779630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, капитолий, google, стивен бэннон, дональд трамп, сша, в мире