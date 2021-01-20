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https://ria.ru/20210120/pomilovanie-1593792670.html
Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона
Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона
Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:54
2021-01-20T12:57
мария бутина
капитолий
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стивен бэннон
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.В список вошли бывший советник американского лидера Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, рэперы Lil Wayne и Kodak Black. Трамп также помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, которого приговорили к тюремному заключению за похищение коммерческой информации и ее передачу конкурентам.Американские СМИ также допускали, что Трамп превентивно помилует самого себя, членов семьи и некоторых республиканцев, но этого не произошло. По данным агентства Рейтер, президента от этого отговорили юристы. В противном случае он якобы поставил бы себя в опасное положение в свете возможного импичмента. Как считает юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, это могли расценить как косвенное признание вины.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.Помилования — одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов выборов.
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мария бутина, капитолий, google, стивен бэннон, дональд трамп, сша, в мире

Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

10:54 20.01.2021 (обновлено: 12:57 20.01.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В список вошли бывший советник американского лидера Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, рэперы Lil Wayne и Kodak Black. Трамп также помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, которого приговорили к тюремному заключению за похищение коммерческой информации и ее передачу конкурентам.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Трамп не помиловал Ассанжа и Сноудена
Американские СМИ также допускали, что Трамп превентивно помилует самого себя, членов семьи и некоторых республиканцев, но этого не произошло. По данным агентства Рейтер, президента от этого отговорили юристы. В противном случае он якобы поставил бы себя в опасное положение в свете возможного импичмента. Как считает юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, это могли расценить как косвенное признание вины.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
Помилования — одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов выборов.
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Мария БутинаКапитолийGoogleСтивен БэннонДональд ТрампСШАВ мире
 
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