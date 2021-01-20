https://ria.ru/20210120/pomilovanie-1593787787.html

Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля

Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля

Президент США Дональд Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:23

2021-01-20T10:23

2021-01-20T10:23

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военно-морские силы сша

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израиль

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом."Президент Трамп полностью помиловал Авиама Селу. Господин Села - гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда", - говорится в сообщении Белого дома.Отмечается, что прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израиль "принес полные и недвусмысленные извинения и попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях".Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.Поллард в бытность аналитиком разведки ВМС США передавал Израилю секретную информацию. Американские спецслужбы заявили, что переданные сведения нанесли им большой ущерб. Поллард был арестован в 1985 году и освобожден из тюрьмы в 2015 году.ЦРУ ранее заявляло, что информация Полларда позволила израильским спецслужбам осуществить в 1985 году рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло более 60 человек.Адвокаты Полларда заявили, что после снятия ограничений он может зарабатывать себе на жизнь и заботиться о жене, которая страдает онкологическим заболеванием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/tramp-1593782389.html

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дональд трамп, военно-морские силы сша, сша, израиль, в мире