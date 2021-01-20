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Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля
Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля
Президент США Дональд Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:23
2021-01-20T10:23
дональд трамп
военно-морские силы сша
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом."Президент Трамп полностью помиловал Авиама Селу. Господин Села - гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда", - говорится в сообщении Белого дома.Отмечается, что прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израиль "принес полные и недвусмысленные извинения и попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях".Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.Поллард в бытность аналитиком разведки ВМС США передавал Израилю секретную информацию. Американские спецслужбы заявили, что переданные сведения нанесли им большой ущерб. Поллард был арестован в 1985 году и освобожден из тюрьмы в 2015 году.ЦРУ ранее заявляло, что информация Полларда позволила израильским спецслужбам осуществить в 1985 году рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло более 60 человек.Адвокаты Полларда заявили, что после снятия ограничений он может зарабатывать себе на жизнь и заботиться о жене, которая страдает онкологическим заболеванием.
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дональд трамп, военно-морские силы сша, сша, израиль, в мире

Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля

10:23 20.01.2021
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп полностью помиловал Авиама Селу. Господин Села - гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израиль "принес полные и недвусмысленные извинения и попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях".
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 09:40
Трамп помиловал 73 человека, но не себя
Поллард в бытность аналитиком разведки ВМС США передавал Израилю секретную информацию. Американские спецслужбы заявили, что переданные сведения нанесли им большой ущерб. Поллард был арестован в 1985 году и освобожден из тюрьмы в 2015 году.
ЦРУ ранее заявляло, что информация Полларда позволила израильским спецслужбам осуществить в 1985 году рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло более 60 человек.
Адвокаты Полларда заявили, что после снятия ограничений он может зарабатывать себе на жизнь и заботиться о жене, которая страдает онкологическим заболеванием.
 
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