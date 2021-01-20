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Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние
Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние
Необузданные мечты уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:24
2021-01-20T21:13
россия
дмитрий кулеба
руслан бальбек
донбасс
мид украины
украина
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необузданные мечты уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя надежды этого дипломата на "покаяние" президента РФ.Ранее Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.По словам депутата, "мы действительно с украинским правительством идём разными путями: те хотят в угоду Вашингтону физически уничтожить население Донбасса, мы - настаиваем на мирном урегулировании"."Господин Кулеба не просто погряз во лжи, он просто нырнул в это болото с камнем на шее. Не удивлюсь, если уже в дипломатических кругах его фамилия стала нарицательной как человека лживого, презирающего инакомыслие и готового лизать сапоги тем, кто оплачивает его причуды", - резюмировал парламентарий.
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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, донбасс, мид украины, украина, в мире

Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние

17:24 20.01.2021 (обновлено: 21:13 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необузданные мечты уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя надежды этого дипломата на "покаяние" президента РФ.
Ранее Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.
"Необузданные мечты уносят разум главного дипломата Украины за пределы существующей реальности. Никогда президент России не будет каяться ни перед карателями, ни перед бандеровцами", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, "мы действительно с украинским правительством идём разными путями: те хотят в угоду Вашингтону физически уничтожить население Донбасса, мы - настаиваем на мирном урегулировании".
"Господин Кулеба не просто погряз во лжи, он просто нырнул в это болото с камнем на шее. Не удивлюсь, если уже в дипломатических кругах его фамилия стала нарицательной как человека лживого, презирающего инакомыслие и готового лизать сапоги тем, кто оплачивает его причуды", - резюмировал парламентарий.
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РоссияДмитрий КулебаРуслан БальбекДонбассМИД УкраиныУкраинаВ мире
 
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