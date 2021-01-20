https://ria.ru/20210120/pokayanie-1593874342.html

Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние

Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние

Необузданные мечты уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:24

2021-01-20T17:24

2021-01-20T21:13

россия

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необузданные мечты уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя надежды этого дипломата на "покаяние" президента РФ.Ранее Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.По словам депутата, "мы действительно с украинским правительством идём разными путями: те хотят в угоду Вашингтону физически уничтожить население Донбасса, мы - настаиваем на мирном урегулировании"."Господин Кулеба не просто погряз во лжи, он просто нырнул в это болото с камнем на шее. Не удивлюсь, если уже в дипломатических кругах его фамилия стала нарицательной как человека лживого, презирающего инакомыслие и готового лизать сапоги тем, кто оплачивает его причуды", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20210120/ukraina-1593853675.html

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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, донбасс, мид украины, украина, в мире