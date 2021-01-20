https://ria.ru/20210120/pogoda-1593818594.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра четверга до утра субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:54
2021-01-20T12:54
2021-01-20T12:54
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра четверга до утра субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение действует в Москве с 9.00 21 января до 9.00 23 января, в Подмосковье - с 7.00 21 января до 7.00 23 января.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество