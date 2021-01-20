https://ria.ru/20210120/pogoda-1593774561.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Комфортная погода с температурой до минус 10 и почти без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:04

2021-01-20T08:04

2021-01-20T08:04

елена волосюк

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комфортная погода с температурой до минус 10 и почти без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, погода нас ожидает достаточно комфортная, облачно, с прояснениями, практически без осадков. И дальнейшее ослабление морозов, мы рассчитываем, что в течение дня в нашем городе минус 8 - минус 10 градусов, в Подмосковье минус 8 - минус 13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада, он ожидается слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба, это близко к норме.

https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html

москва

московская область (подмосковье)

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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество