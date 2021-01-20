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При взрыве в Мадриде погибли несколько человек
При взрыве в Мадриде погибли несколько человек
В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:54
2021-01-20T21:34
мощный взрыв в центре мадрида
мадрид (город)
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пока подтвердил информацию о двух погибших. По последним данным, пострадали 11 человек, из них трое находятся в больнице.Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла."Данные, которыми мы располагаем — есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.Одна из погибших — шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание, сейчас там продолжает выгорать газ.
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Кадры с места мощного взрыва в Мадриде
Кадры с места мощного взрыва в Мадриде
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мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), в мире

При взрыве в Мадриде погибли несколько человек

17:54 20.01.2021 (обновлено: 21:34 20.01.2021)
 
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пока подтвердил информацию о двух погибших. По последним данным, пострадали 11 человек, из них трое находятся в больнице.
© REUTERS / Susana VeraПожарные на месте взрыва здания в Мадриде
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
1 из 5
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana VeraПожарные на месте взрыва здания в Мадриде
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
2 из 5
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
© AP Photo / Europa PressНа месте взрыва здания в Мадриде
На месте взрыва здания в Мадриде
3 из 5
На месте взрыва здания в Мадриде
© AP Photo / Europa Press
© REUTERS / Susana VeraРазрушенное в результате взрыва здание в Мадриде
Разрушенное в результате взрыва здание в Мадриде
4 из 5
Разрушенное в результате взрыва здание в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana VeraВзрыв в Мадриде
Взрыв в Мадриде
5 из 5
Взрыв в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
1 из 5
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
2 из 5
Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
3 из 5
На месте взрыва здания в Мадриде
© AP Photo / Europa Press
4 из 5
Разрушенное в результате взрыва здание в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
5 из 5
Взрыв в Мадриде
© REUTERS / Susana Vera
Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла.
"Данные, которыми мы располагаем — есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.
Одна из погибших — шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.
Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.
На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.
В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание, сейчас там продолжает выгорать газ.
 
Мощный взрыв в центре МадридаМадрид (город)В мире
 
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