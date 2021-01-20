При взрыве в Мадриде погибли несколько человек

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пока подтвердил информацию о двух погибших. По последним данным, пострадали 11 человек, из них трое находятся в больнице.Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла."Данные, которыми мы располагаем — есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.Одна из погибших — шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание, сейчас там продолжает выгорать газ.
Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла.
"Данные, которыми мы располагаем — есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.
Одна из погибших — шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.
Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.
На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.
В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание, сейчас там продолжает выгорать газ.
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