https://ria.ru/20210120/pogibshie-1593882090.html

При взрыве в Мадриде погибли несколько человек

При взрыве в Мадриде погибли несколько человек

В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:54

2021-01-20T17:54

2021-01-20T21:34

мощный взрыв в центре мадрида

мадрид (город)

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пока подтвердил информацию о двух погибших. По последним данным, пострадали 11 человек, из них трое находятся в больнице.Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла."Данные, которыми мы располагаем — есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.Одна из погибших — шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание, сейчас там продолжает выгорать газ.

мадрид (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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