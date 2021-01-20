https://ria.ru/20210120/plazma-1593811280.html

В Воронеже произвели и использовали первую партию антиковидной плазмы

В Воронеже произвели и использовали первую партию антиковидной плазмы

Первая партия антиковидной плазмы, выпущенная в Воронеже на областной станции переливания крови, успешно использована в лечении пациентов с COVID-19, сообщает в РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:16

2021-01-20T12:16

2021-01-20T12:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Первая партия антиковидной плазмы, выпущенная в Воронеже на областной станции переливания крови, успешно использована в лечении пациентов с COVID-19, сообщает в среду департамент здравоохранения региона."В конце декабря 2020 года Воронежская областная станция переливания крови заготовила и передала в ковидные стационары области пробную партию антиковидной плазмы, то есть плазмы с антителами к COVID-19", - говорится в сообщении.По данным департамента, станция заготовила 10 доз такой плазмы от пяти доноров, ранее переболевших COVID-19 и имевших высокие титры антител к коронавирусной инфекции. Для безопасности будущих получателей плазмы было проведено ее обезвреживание, гарантирующее вирусную безопасность."Антиковидная плазма была использована как часть комплексного лечения... Переливание плазмы пациенты перенесли хорошо, реакций и осложнений на трансфузию не было", - информирует департамент.В Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 54 008 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 389 - за последние сутки. Выздоровели 48 644 пациента, умерли 1 627. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/lekarstvo-1593799794.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронеж