В Воронеже произвели и использовали первую партию антиковидной плазмы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Первая партия антиковидной плазмы, выпущенная в Воронеже на областной станции переливания крови, успешно использована в лечении пациентов с COVID-19, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.
"В конце декабря 2020 года Воронежская областная станция переливания крови заготовила и передала в ковидные стационары области пробную партию антиковидной плазмы, то есть плазмы с антителами к COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным департамента, станция заготовила 10 доз такой плазмы от пяти доноров, ранее переболевших COVID-19 и имевших высокие титры антител к коронавирусной инфекции. Для безопасности будущих получателей плазмы было проведено ее обезвреживание, гарантирующее вирусную безопасность.
"Антиковидная плазма была использована как часть комплексного лечения... Переливание плазмы пациенты перенесли хорошо, реакций и осложнений на трансфузию не было", - информирует департамент.
В Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 54 008 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 389 - за последние сутки. Выздоровели 48 644 пациента, умерли 1 627. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.
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