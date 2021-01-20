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В Сети появился трейлер сборника новых мультфильмов Pixar
В Сети появился трейлер сборника новых мультфильмов Pixar
Кинокомпания Disney выложила трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn" c участием героев популярных проектов студии. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:52
2021-01-20T15:52
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Кинокомпания Disney выложила трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn" c участием героев популярных проектов студии.Новые истории о хорошо знакомых героях можно будет увидеть с 22 января на стриминговой платформе Disney+. Всего в сборник войдут десять короткометражных фильмов с персонажами из "Истории игрушек", "Тачек", "Капитана Немо", "Тайны Коко", "Суперсемейки" и других проектов.Над сборником работали аниматоры Pixar. В 2021 году Disney+ планирует выпустить десять сериалов на основе комиксов Marvel и еще десять — о событиях во вселенной "Звездных войн". Также руководство сервиса рассчитывает показать 15 новых оригинальных фильмов.
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, pixar

В Сети появился трейлер сборника новых мультфильмов Pixar

15:52 20.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Кинокомпания Disney выложила трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn" c участием героев популярных проектов студии.
Новые истории о хорошо знакомых героях можно будет увидеть с 22 января на стриминговой платформе Disney+.
Всего в сборник войдут десять короткометражных фильмов с персонажами из "Истории игрушек", "Тачек", "Капитана Немо", "Тайны Коко", "Суперсемейки" и других проектов.
Над сборником работали аниматоры Pixar.
В 2021 году Disney+ планирует выпустить десять сериалов на основе комиксов Marvel и еще десять — о событиях во вселенной "Звездных войн". Также руководство сервиса рассчитывает показать 15 новых оригинальных фильмов.
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