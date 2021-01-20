https://ria.ru/20210120/pixar-1593807655.html

В Сети появился трейлер сборника новых мультфильмов Pixar

В Сети появился трейлер сборника новых мультфильмов Pixar

Кинокомпания Disney выложила трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn" c участием героев популярных проектов студии. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:52

2021-01-20T15:52

2021-01-20T15:52

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Кинокомпания Disney выложила трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn" c участием героев популярных проектов студии.Новые истории о хорошо знакомых героях можно будет увидеть с 22 января на стриминговой платформе Disney+. Всего в сборник войдут десять короткометражных фильмов с персонажами из "Истории игрушек", "Тачек", "Капитана Немо", "Тайны Коко", "Суперсемейки" и других проектов.Над сборником работали аниматоры Pixar. В 2021 году Disney+ планирует выпустить десять сериалов на основе комиксов Marvel и еще десять — о событиях во вселенной "Звездных войн". Также руководство сервиса рассчитывает показать 15 новых оригинальных фильмов.

https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, pixar