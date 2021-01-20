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Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту
Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:46
2021-01-20T10:46
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе штурма Капитолия 6 января."Когда мы говорим о том, сотрудничал ли кто-нибудь из наших коллег (при штурме – ред.), это еще предстоит выяснить, нам нужны доказательства этому. И если они сотрудничали, они станут пособниками преступления. В некоторых случаях преступлением было убийство. Этот президент (Дональд Трамп – ред.) – пособник этого преступления, потому что он подстрекал к бунту, который стал причиной тех смертей и того разрушения", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту

10:46 20.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе штурма Капитолия 6 января.
"Когда мы говорим о том, сотрудничал ли кто-нибудь из наших коллег (при штурме – ред.), это еще предстоит выяснить, нам нужны доказательства этому. И если они сотрудничали, они станут пособниками преступления. В некоторых случаях преступлением было убийство. Этот президент (Дональд Трамп – ред.) – пособник этого преступления, потому что он подстрекал к бунту, который стал причиной тех смертей и того разрушения", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.
Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Нэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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