https://ria.ru/20210120/pelosi-1593790713.html

Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту

Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту

Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:46

2021-01-20T10:46

2021-01-20T10:46

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980263_0:168:2983:1846_1920x0_80_0_0_b50af4230df1bed8ec2dd354c2541646.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе штурма Капитолия 6 января."Когда мы говорим о том, сотрудничал ли кто-нибудь из наших коллег (при штурме – ред.), это еще предстоит выяснить, нам нужны доказательства этому. И если они сотрудничали, они станут пособниками преступления. В некоторых случаях преступлением было убийство. Этот президент (Дональд Трамп – ред.) – пособник этого преступления, потому что он подстрекал к бунту, который стал причиной тех смертей и того разрушения", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-20T10:46 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире