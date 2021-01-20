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Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к бунту
Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:46
2021-01-20T10:46
2021-01-20T10:46
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер палаты Представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп может считаться пособником в преступлениях, совершенных в ходе штурма Капитолия 6 января."Когда мы говорим о том, сотрудничал ли кто-нибудь из наших коллег (при штурме – ред.), это еще предстоит выяснить, нам нужны доказательства этому. И если они сотрудничали, они станут пособниками преступления. В некоторых случаях преступлением было убийство. Этот президент (Дональд Трамп – ред.) – пособник этого преступления, потому что он подстрекал к бунту, который стал причиной тех смертей и того разрушения", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-20T10:46
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире