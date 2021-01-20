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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/pasport-1593852971.html
Глава СПЧ назвал идею о введении COVID-паспортов дискриминацией
Глава СПЧ назвал идею о введении COVID-паспортов дискриминацией
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение COVID-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:34
2021-01-20T15:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение COVID-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели "ковидных паспортов" смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.По его словам, тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность."Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений - по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве", - добавил глава СПЧ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)

Глава СПЧ назвал идею о введении COVID-паспортов дискриминацией

15:34 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение COVID-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели "ковидных паспортов" смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
"Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
По его словам, тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность.
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"Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений - по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве", - добавил глава СПЧ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
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