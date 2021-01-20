https://ria.ru/20210120/pasport-1593852971.html

Глава СПЧ назвал идею о введении COVID-паспортов дискриминацией

Глава СПЧ назвал идею о введении COVID-паспортов дискриминацией

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение COVID-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:34

2021-01-20T15:34

2021-01-20T15:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582279855_0:324:3035:2031_1920x0_80_0_0_01b04fdf1bbc45dcae18d60556a2116b.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение COVID-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели "ковидных паспортов" смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.По его словам, тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность."Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений - по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве", - добавил глава СПЧ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/pasport-1593486660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)