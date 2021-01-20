https://ria.ru/20210120/oslozhneniya-1593775609.html

Израильский врач прокомментировал случаи осложнений после вакцины Pfizer

Израильский врач прокомментировал случаи осложнений после вакцины Pfizer

Осложнение в виде паралича лицевого нерва после получения прививки компании Pfizer от коронавируса является редким, у большинства быстро проходит, но его... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:16

2021-01-20T08:16

2021-01-20T08:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Осложнение в виде паралича лицевого нерва после получения прививки компании Pfizer от коронавируса является редким, у большинства быстро проходит, но его причины неизвестны, сказал израильский врач Леонид Эйдельман.Ранее СМИ сообщили, что у 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer."Это очень редкое осложнение. Причину его мы не знаем, почему он развивается, непонятно. Сам по себе паралич лицевого нерва, без связи с прививкой, возникает по причинам, которые мы вообще не знаем. Также не ясно, почему паралич развивается после прививки", - сказал Эйдельман.Врач отметил, что у большинства людей это осложнение проходит быстро, у некоторых остаётся дольше. "У подавляющего большинства это проходит довольно быстро. Но не исключено, что будут крайне редкие случаи, когда это останется в какой-то мере: будут улучшения, но не полностью", - добавил он.Врач также рассказал, как лечение паралича лицевого нерва связано с уровнем антител после получения прививки."Как правило, при таком заболевании, мы даем на лечение кортикостероиды или глюкокортикостероиды. Это помогает. Но проблема здесь заключается в том, что такое осложнение при прививке приводит к тому, что при приеме этих лекарств, подавляется иммунитет, то есть непонятно, насколько у этих людей будет влияние на развитие антител, на иммунитет. Но, как правило, это лечение эффективное", - пояснил эксперт.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска. На данный момент первую дозу вакцины получили 2 185 113 человек, вторую - 420 015.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593558663.html

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer, inc., израиль, в мире