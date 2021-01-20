https://ria.ru/20210120/osago-1593903058.html

Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО

Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО

Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:22

2021-01-20T19:22

2021-01-20T19:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

осаго

белоруссия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Соответствующий вопрос обсуждался на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое состоялось в среду в формате видеоконференции. В его работе приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.Депутаты приняли решение дополнительно проработать вопрос о возможности признания в Союзном государстве полиса ОСАГО, выданного в другом государстве-участнике, а также изучить систему возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории другого государства-участника. Соответствующие запросы будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, а также участникам рынка страхования двух стран.

https://ria.ru/20210119/model-1593723863.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, белоруссия