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Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО
Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО
Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:22
2021-01-20T19:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Соответствующий вопрос обсуждался на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое состоялось в среду в формате видеоконференции. В его работе приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.Депутаты приняли решение дополнительно проработать вопрос о возможности признания в Союзном государстве полиса ОСАГО, выданного в другом государстве-участнике, а также изучить систему возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории другого государства-участника. Соответствующие запросы будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, а также участникам рынка страхования двух стран.
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россия, осаго, белоруссия

Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО

19:22 20.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолис ОСАГО
Полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Соответствующий вопрос обсуждался на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое состоялось в среду в формате видеоконференции. В его работе приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.
"По общему мнению депутатов, решение вопроса распространения действия полисов автострахования на всю территорию Союзного государства станет существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли решение дополнительно проработать вопрос о возможности признания в Союзном государстве полиса ОСАГО, выданного в другом государстве-участнике, а также изучить систему возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории другого государства-участника. Соответствующие запросы будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, а также участникам рынка страхования двух стран.
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