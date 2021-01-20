Союзные парламентарии выступают за взаимное признание полисов ОСАГО
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания выступают за распространение действия полисов ОСАГО, выданных в Белоруссии и России, на всю территорию Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Соответствующий вопрос обсуждался на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое состоялось в среду в формате видеоконференции. В его работе приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.
"По общему мнению депутатов, решение вопроса распространения действия полисов автострахования на всю территорию Союзного государства станет существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран", - говорится в сообщении.
Депутаты приняли решение дополнительно проработать вопрос о возможности признания в Союзном государстве полиса ОСАГО, выданного в другом государстве-участнике, а также изучить систему возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории другого государства-участника. Соответствующие запросы будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, а также участникам рынка страхования двух стран.