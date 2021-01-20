Председатель ОБСЕ считает, что "нормандский формат" по Донбассу работает
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными чиновниками. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.
"Нет, "Нормандия" - это уже устоявшийся формат. Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает. А нынешний формат "Нормандии" как раз работает", - заявила Линде в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в среду, отвечая на вопрос, стоит ли поменять то, что ОБСЕ не имеет роли в "нормандском формате".
По ее словам, ОБСЕ сконцентрировала свои усилия на работе трехсторонней контактной группы в Минске, там роль организации важна.
Линде также сказала, что несмотря на критику ОБСЕ на Украине, организация делает многое для урегулирования конфликта в Донбассе.
Вместе с тем она выразила мнение, что Киев выполнил все требования для проведения новой встречи лидеров стран "нормандского формата", а Россия нет. "Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", - добавила Линде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что саммит в "нормандском формате" возможен только при условии выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в Париже, встречи ради встречи быть не может.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.