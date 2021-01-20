https://ria.ru/20210120/obse-1593852457.html

Председатель ОБСЕ считает, что "нормандский формат" по Донбассу работает

Председатель ОБСЕ считает, что "нормандский формат" по Донбассу работает

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе работает, организации нет... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:32

2021-01-20T15:32

2021-01-20T15:32

россия

анн линде (мид швеции)

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

франция

германия

украина

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе работает, организации нет необходимости в нем участвовать.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными чиновниками. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году."Нет, "Нормандия" - это уже устоявшийся формат. Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает. А нынешний формат "Нормандии" как раз работает", - заявила Линде в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в среду, отвечая на вопрос, стоит ли поменять то, что ОБСЕ не имеет роли в "нормандском формате".По ее словам, ОБСЕ сконцентрировала свои усилия на работе трехсторонней контактной группы в Минске, там роль организации важна.Линде также сказала, что несмотря на критику ОБСЕ на Украине, организация делает многое для урегулирования конфликта в Донбассе.Вместе с тем она выразила мнение, что Киев выполнил все требования для проведения новой встречи лидеров стран "нормандского формата", а Россия нет. "Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", - добавила Линде.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что саммит в "нормандском формате" возможен только при условии выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в Париже, встречи ради встречи быть не может.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

https://ria.ru/20210120/donbass-1593775018.html

https://ria.ru/20210120/donbass-1593767978.html

https://ria.ru/20210120/obse-1593794886.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

франция

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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