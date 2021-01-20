https://ria.ru/20210120/obse-1593794886.html

Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику

Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:06

2021-01-20T11:06

2021-01-20T11:06

анн линде (мид швеции)

наталья никонорова

обсе

мид днр

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде направлено письмо с приглашением посетить ДНР для получения объективной и полной информации о событиях в регионе.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Планируется также, что Линде посетит Донбасс. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году."В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую народную республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина "соблюдает" перемирие", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По словам полпреда ДНР, в ходе визита в Киев Лиде "была озвучена крайне недостоверная информация", в частности, о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня, а также о якобы выполнении Киевом всех поручений по итогам саммита "нормандской четверки".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pushilin-1593787290.html

https://ria.ru/20210118/donbass-1593592170.html

донецкая народная республика

украина

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анн линде (мид швеции), наталья никонорова, обсе, мид днр, донецкая народная республика, оон, украина, в мире