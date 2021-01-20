Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде направлено письмо с приглашением посетить ДНР для получения объективной и полной информации о событиях в регионе.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Планируется также, что Линде посетит Донбасс. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.
"В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую народную республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина "соблюдает" перемирие", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, в ходе визита в Киев Лиде "была озвучена крайне недостоверная информация", в частности, о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня, а также о якобы выполнении Киевом всех поручений по итогам саммита "нормандской четверки".
"Рассчитываем, что новый председатель ОБСЕ примет наше приглашение и не допустит ситуации монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины. Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется в своей деятельности прежде всего такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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