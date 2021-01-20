Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/obse-1593794886.html
Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику
Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:06
2021-01-20T11:06
анн линде (мид швеции)
наталья никонорова
обсе
мид днр
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156251/69/1562516928_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_108de368e50993242e5ebd4319232fd3.jpg
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде направлено письмо с приглашением посетить ДНР для получения объективной и полной информации о событиях в регионе.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Планируется также, что Линде посетит Донбасс. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году."В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую народную республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина "соблюдает" перемирие", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По словам полпреда ДНР, в ходе визита в Киев Лиде "была озвучена крайне недостоверная информация", в частности, о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня, а также о якобы выполнении Киевом всех поручений по итогам саммита "нормандской четверки".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pushilin-1593787290.html
https://ria.ru/20210118/donbass-1593592170.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156251/69/1562516928_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_09e310942fbd985f893ed90825624694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анн линде (мид швеции), наталья никонорова, обсе, мид днр, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Власти ДНР направили председателю ОБСЕ приглашение посетить республику

11:06 20.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде направлено письмо с приглашением посетить ДНР для получения объективной и полной информации о событиях в регионе.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Планируется также, что Линде посетит Донбасс. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 10:20
Глава ДНР заявил о готовности к повторному референдуму о статусе Донбасса
"В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую народную республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина "соблюдает" перемирие", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, в ходе визита в Киев Лиде "была озвучена крайне недостоверная информация", в частности, о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня, а также о якобы выполнении Киевом всех поручений по итогам саммита "нормандской четверки".
"Рассчитываем, что новый председатель ОБСЕ примет наше приглашение и не допустит ситуации монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины. Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется в своей деятельности прежде всего такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 21:07
В ДНР допустили эскалацию боевых действий из-за политики Украины
 
Анн Линде (МИД Швеции)Наталья НиконороваОБСЕМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния